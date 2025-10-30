Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación

Universidad del Atlántico: paro indefinido y protestas por elección del rector

Este 30 de octubre, estudiantes de la Universidad del Atlántico se declararon en paro indefinido en rechazo a la designación de Leyton Barrios como rector para el periodo 2025-2029. La decisión, que suma a varias facultades y ha derivado en bloqueos en la vía al mar, profundiza la crisis interna de la institución y reaviva las tensiones entre el Gobierno Nacional y los grupos políticos que respaldaron su elección.

Redacción Educación
30 de octubre de 2025 - 10:55 p. m.
Imagen de referencia. Para levantar la medida, entre los requisitos de algunos miembros de la comunidad universitaria se encuentra la renuncia de Barrios como rector, así como del representante estudiantil, Angely Cordero.
Imagen de referencia. Para levantar la medida, entre los requisitos de algunos miembros de la comunidad universitaria se encuentra la renuncia de Barrios como rector, así como del representante estudiantil, Angely Cordero.
Foto: Universidad del Atlántico
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Continúa la polémica en torno a la elección de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029. Luego de que varias facultades de esa institución se declararan en paro o anunciaran cese de actividades académicas, este 30 de octubre se tomó la decisión de entrar en paro indefinido.

Para levantar la medida, entre los requisitos de algunos miembros de la comunidad universitaria se encuentra la renuncia de Barrios como rector, así como del representante estudiantil, Angely Cordero. Además, se pide una revisión integral de las hojas de vida de los candidatos al cargo por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Vínculos relacionados

Esta es la sentencia que ordena a la UIS entregar contratos con Juliana Guerrero
Hay paro nacional de Fecode este 30 de octubre: estos son los puntos de encuentro
Contraloría advierte que faltan COP $1,3 billones para financiar el PAE de 2026

“En una asamblea estamentaria decidimos irnos a paro indefinido hasta que el rector renuncie, también lo haga la representante estudiantil, y el Ministerio revise los perfiles de quienes aspiraron al cargo”, declaró uno de los voceros estudiantiles, citado por Blu Radio.

Asimismo, se ha reportado que un grupo de estudiantes de la U. del Atlántico se encuentra realizando un bloqueo en la vía al mar, a la altura de la sede norte de la institución, impidiendo el paso vehicular por ese corredor que conecta a Barranquilla con Cartagena.

Ante ese panorama, el ministro del Interior, Armando Benedetti, llamó la atención en su cuenta de X sobre el avance de las manifestaciones, solicitando a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía monitoreo ante cualquier “acción contra las personas que están protestando pacíficamente en la Universidad del Atlántico. Estaremos atentos a cualquier abuso de poder”.

En otro trino, Bendetti publicó un par de videos en los que se observa a algunos estudiantes y, a lo lejos, gases lacrimógenos: “En estos videos se demuestra que la policía está actuando de forma desproporcionada lanzando gases lacrimógenos dentro de la Universidad del Atlántico y helicópteros sobrevolándola, acto abiertamente intimidatorio contra la protesta pacífica”, afirmó el ministro.

Sin embargo, el bloqueo ha generado dificultades de movilidad para los habitantes de los sectores cercanos y para quienes transitan entre las dos ciudades. Vecinos del corredor universitario afirmaron que este jueves han tenido inconvenientes para desplazarse hacia sus lugares de trabajo y recoger a los niños de los colegios, según le informaron fuentes a Blu Radio.

¿Qué está pasando en la Universidad del Atlántico?

El pasado 28 de octubre, el Consejo Superior Universitario (CSU) nombró a Barrios, actual secretario de Educación del Atlántico, como rector para el periodo 2025-2029, pese a que el Ministerio de Educación había solicitado aplazar la elección hasta resolver las recusaciones contra su candidatura, respaldada por el grupo político de los Char.

Tras su posesión, Barrios ha insistido en mantener un tono conciliador, aunque las protestas no han cesado. La Facultad de Ingeniería fue la primera en declararse en paro indefinido, alegando presuntas irregularidades en la votación del CSU. Luego se sumaron las facultades de Arquitectura, Ciencias Económicas, Química y Farmacia, Humanidades y Ciencias Sociales, así como Educación Artística y Bellas Artes. Otras, como Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas, decidieron no unirse al paro, lo que ha generado tensiones dentro del campus.

El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas rechazó los daños ocasionados en sus instalaciones por la inconformidad de algunos estudiantes y profesores. Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Salud continúa con sus actividades académicas con normalidad.

La elección del nuevo rector ha estado atravesada por un fuerte pulso político entre el Gobierno Nacional, representado por el ministro del Interior Armando Benedetti, y los grupos de poder regional, especialmente el clan Char. El interés en el cargo no es menor: la universidad maneja un presupuesto cercano a medio billón de pesos anuales, una cifra superior incluso a la de ministerios como el de Ciencia, que en 2024 contó con unos $300.000 millones.

En este contexto, la reunión del CSU (programada inicialmente para finales de octubre) se llevó a cabo en medio de recusaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades en la habilitación de algunos candidatos, entre ellos Barrios. Durante la sesión, representantes del Ministerio de Educación, los exrectores y los docentes abandonaron la reunión en señal de protesta.

Según la cartera, la decisión se tomó porque no se habían respondido las recusaciones formuladas por la Procuraduría ni las denuncias presentadas por el sindicato Sintraudea, que cuestionaban si Barrios cumplía los requisitos mínimos para el cargo, entre ellos haber ejercido funciones docentes o directivas por al menos cuatro años. Aun así, el resto del Consejo Superior continuó con la votación y eligió a Barrios como nuevo rector.

En un mensaje público tras su designación, Barrios afirmó que trabajará por “una universidad donde todos cabemos, con garantías para nuestros docentes, bienestar estudiantil y el reconocimiento que siempre hemos merecido como orgullo del Caribe”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Universidad del Atlántico hoy

Noticias Colombia hoy

Barranquilla hoy

Universidad del Atlántico

Leyton Barrios

Paro Universidad del Atlántico

Bloqueo en la vía al mar

Educación hoy

Colombia hoy

 

Carlos (63194)Hace 46 minutos
Para esta elección, el gobierno trató de hacer lo mismo que hizo en la Universidad Nacional, es decir, imponer un rector a la fuerza por encima de los estatutos de la Universidad. No les salió esta vez, y quedaron ardidos. Ese es el gran "cambio" que prometía la izquierda, que ha sido expulsar a todo aquel que no esté de acuerdo con el socialismo del siglo XXI.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.