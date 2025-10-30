Universidad del Atlántico: paro indefinido y protestas por elección del rector

Imagen de referencia. Para levantar la medida, entre los requisitos de algunos miembros de la comunidad universitaria se encuentra la renuncia de Barrios como rector, así como del representante estudiantil, Angely Cordero. Foto: Universidad del Atlántico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Continúa la polémica en torno a la elección de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029. Luego de que varias facultades de esa institución se declararan en paro o anunciaran cese de actividades académicas, este 30 de octubre se tomó la decisión de entrar en paro indefinido.

Para levantar la medida, entre los requisitos de algunos miembros de la comunidad universitaria se encuentra la renuncia de Barrios como rector, así como del representante estudiantil, Angely Cordero. Además, se pide una revisión integral de las hojas de vida de los candidatos al cargo por parte del Ministerio de Educación Nacional.

“En una asamblea estamentaria decidimos irnos a paro indefinido hasta que el rector renuncie, también lo haga la representante estudiantil, y el Ministerio revise los perfiles de quienes aspiraron al cargo”, declaró uno de los voceros estudiantiles, citado por Blu Radio.

Asimismo, se ha reportado que un grupo de estudiantes de la U. del Atlántico se encuentra realizando un bloqueo en la vía al mar, a la altura de la sede norte de la institución, impidiendo el paso vehicular por ese corredor que conecta a Barranquilla con Cartagena.

Ante ese panorama, el ministro del Interior, Armando Benedetti, llamó la atención en su cuenta de X sobre el avance de las manifestaciones, solicitando a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía monitoreo ante cualquier “acción contra las personas que están protestando pacíficamente en la Universidad del Atlántico. Estaremos atentos a cualquier abuso de poder”.

.@veranodelarosa @Gobatlantico Ojo/Ojo/ALERTA/ Tomaron la decisión de elegir un mal rector y ante las protestas de esta decisión quiere echarle la policía a los muchachos. Llamo la atención de @PGN_COL y @FiscaliaCol de cualquier acción contra las personas que están protestando… — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 30, 2025

En otro trino, Bendetti publicó un par de videos en los que se observa a algunos estudiantes y, a lo lejos, gases lacrimógenos: “En estos videos se demuestra que la policía está actuando de forma desproporcionada lanzando gases lacrimógenos dentro de la Universidad del Atlántico y helicópteros sobrevolándola, acto abiertamente intimidatorio contra la protesta pacífica”, afirmó el ministro.

En estos videos se demuestra que la policía está actuando de forma desproporcionada lanzando gases lacrimógenos dentro de la Universidad del Atlántico y helicópteros sobrevolándola, acto abiertamente intimidatorio contra la protesta pacífica. Todo esto mandado por el gobernador… pic.twitter.com/ZcEhjMhm0d — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 30, 2025

Sin embargo, el bloqueo ha generado dificultades de movilidad para los habitantes de los sectores cercanos y para quienes transitan entre las dos ciudades. Vecinos del corredor universitario afirmaron que este jueves han tenido inconvenientes para desplazarse hacia sus lugares de trabajo y recoger a los niños de los colegios, según le informaron fuentes a Blu Radio.

En ESTAMENTARIA de los estudiantes de todas las facultades toman la decisión de irse a PARO INDEFINIDO, en rechazo a Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico.



Será indefinido hasta que renuncie Angelly Cordero y hasta que renuncie el rector Leyton Barrios. 🚨 pic.twitter.com/zH4nZ7jgeZ — Juan Maza (@juanmazabq) October 30, 2025

¿Qué está pasando en la Universidad del Atlántico?

El pasado 28 de octubre, el Consejo Superior Universitario (CSU) nombró a Barrios, actual secretario de Educación del Atlántico, como rector para el periodo 2025-2029, pese a que el Ministerio de Educación había solicitado aplazar la elección hasta resolver las recusaciones contra su candidatura, respaldada por el grupo político de los Char.

Tras su posesión, Barrios ha insistido en mantener un tono conciliador, aunque las protestas no han cesado. La Facultad de Ingeniería fue la primera en declararse en paro indefinido, alegando presuntas irregularidades en la votación del CSU. Luego se sumaron las facultades de Arquitectura, Ciencias Económicas, Química y Farmacia, Humanidades y Ciencias Sociales, así como Educación Artística y Bellas Artes. Otras, como Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas, decidieron no unirse al paro, lo que ha generado tensiones dentro del campus.

El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas rechazó los daños ocasionados en sus instalaciones por la inconformidad de algunos estudiantes y profesores. Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Salud continúa con sus actividades académicas con normalidad.

La elección del nuevo rector ha estado atravesada por un fuerte pulso político entre el Gobierno Nacional, representado por el ministro del Interior Armando Benedetti, y los grupos de poder regional, especialmente el clan Char. El interés en el cargo no es menor: la universidad maneja un presupuesto cercano a medio billón de pesos anuales, una cifra superior incluso a la de ministerios como el de Ciencia, que en 2024 contó con unos $300.000 millones.

En este contexto, la reunión del CSU (programada inicialmente para finales de octubre) se llevó a cabo en medio de recusaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades en la habilitación de algunos candidatos, entre ellos Barrios. Durante la sesión, representantes del Ministerio de Educación, los exrectores y los docentes abandonaron la reunión en señal de protesta.

Según la cartera, la decisión se tomó porque no se habían respondido las recusaciones formuladas por la Procuraduría ni las denuncias presentadas por el sindicato Sintraudea, que cuestionaban si Barrios cumplía los requisitos mínimos para el cargo, entre ellos haber ejercido funciones docentes o directivas por al menos cuatro años. Aun así, el resto del Consejo Superior continuó con la votación y eligió a Barrios como nuevo rector.

En un mensaje público tras su designación, Barrios afirmó que trabajará por “una universidad donde todos cabemos, con garantías para nuestros docentes, bienestar estudiantil y el reconocimiento que siempre hemos merecido como orgullo del Caribe”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚