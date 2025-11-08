Universidad Distrital: ¿A cuántas carreras se puede inscribir con un solo pago?

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Foto: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta el pasado 4 de noviembre estuvieron abiertas las inscripciones para el primer semestre de 2026 en una de las instituciones de educación superior más conocidas en el país: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Es normal que los estudiantes que ingresen a esta universidad el próximo año tengan varias inquietudes. Una de las principales tiene que ver con la posibilidad de estudiar más de una carrera al mismo tiempo. ¿Deben pagar más o con un solo pago pueden hacer más de un programa académico?

Según explica la U. Distrital en su página, los estudiantes pueden inscribirse hasta en dos programas académicos con un mismo pago de inscripción.

(Lea Pruebas Saber Pro y TyT: todo lo que debe saber del examen de este 9 de noviembre)

Sin embargo, hay algunas excepciones: programas para los cuales esa regla no aplica y en los que únicamente se puede hacer una sola inscripción.

Son los siguientes programas: de “Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Enfermería, los programas académicos de la Facultad de Artes (ASAB), los programas de Ingeniería por ciclos Propedéuticos de la Facultad Tecnológica y Profesionalización de Tecnólogos de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

(Lea Así se puede inscribir a los cursos de inglés gratuitos que ofrece el SENA)

¿Cuáles son los cupos especiales que ofrece la Universidad Distrital?

Otra de las dudas frecuentes de quienes quieren presentarse a la U. Distrital tiene que ver con los cupos especiales. Según se lee en su página web, esa oferta aplica para las siguientes personas:

Para los beneficiarios de la Ley 1084 de 2006.

Para los beneficiarios del Programa de Reincorporación y/o Reintegración en el marco del programa para la paz

Para las comunidades Indígenas

Para las comunidades Negras

Para los desplazados víctimas del conflicto armado y beneficiarios del Programa de Reincorporación y/o reintegración en el marco del Programa para la Paz.

Para el mejor bachiller de los colegios públicos del distrito capital del año inmediatamente anterior.

Para obtener más información sobre ese tema, puede consultar este enlace.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚