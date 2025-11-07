Pruebas Saber Pro y TyT: todo lo que debe saber del examen de este 9 de noviembre

Más de 235.000 estudiantes están citados para presentar esta prueba el domingo 9 de noviembre. Foto: ICFES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), por medio de un comunicado, informó que este domingo 9 de noviembre más de 235.000 estudiantes están citados para presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT segundo semestre, bajo la modalidad lápiz y papel. En total, son cerca de 400 sitios los habilitados para la aplicación del examen.

(Lea: El Catatumbo estrena colegios, pero se vienen otros desafíos)

Estas pruebas, recordó la entidad, están dirigidas a estudiantes de último semestre de carreras universitarias y de programas técnicos y tecnológicos. Del total de inscritos, 1.530 presentarán la prueba bajo la modalidad electrónica.

Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes, señaló que, más allá de ser un requisito para graduarse, estas pruebas son “una herramienta estandarizada que permite valorar la calidad educativa de las Instituciones de Educación Superior (IES)”. Esto es lo que debe saber:

📚 ¿Cómo revisar el punto de citación de la prueba?

El Icfes recuerda que es fundamental consultar su citación a tiempo y ubiquen el sitio de aplicación. Este podrá conocerse a través de la página web de la entidad. Luego deberá buscar la sección “Citaciones” o ingresar a PRISMA, y, finalmente, iniciar sesión con usuario y contraseña para descargar el PDF con los datos de la prueba.

(Puede ver: Jonathan Vergara, exhabitante de calle, obtiene el mejor puntaje del ICFES en Bogotá)

📚 ¿Qué evaluará la prueba?

Este examen se encargará de evaluar competencias genéricas, entre las que están razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés.

La aplicación de la prueba, informó el Icfes, comenzará desde las 7 a.m. y se desarrollará en una sola jornada, que finalizará hacia el mediodía. Los estudiantes citados en la tarde, iniciarán su prueba a la 1:30 p.m. El examen tendrá una duración máxima de 4 horas y 20 minutos.

(Le puede interesar: Universidad del Atlántico respalda el proceso de designación de Leyton Barrios como rector)

📚 ¿Cuáles son los documentos que deben llevar los estudiantes?

📌Documento de identidad: cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (físico o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional.

Las personas que no tenga una identificación válida, no podrá realizar el examen.

📌 Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país.

📌 Lápiz con mina No.2.

📌 Borrador de nata.

📌 Tajalápiz.

(Lea también: Fundación San José deberá entregar información sobre los títulos de Juliana Guerrero)

Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, ya que esto puede acarrear la anulación del examen.

📚 ¿Cuándo se conocerán los resultados de las pruebas?

De acuerdo con el Icfes, los resultados individuales podrán descargarse a partir del viernes 27 de febrero de 2026 por medio de la página web de la entidad.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚