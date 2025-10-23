Universidad Javeriana lanza convocatoria para profesores: vacantes y cómo aplicar

Estudiantes en el campus universitario. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Pontificia Universidad Javeriana está buscando profesores de tiempo completo y temporales y un director de Recursos Físicos para trabajar en la sede de Bogotá. En su portal publicaron las convocatorias donde detallan los requisitos que deben cumplir los aspirantes.

Una de las vacantes es para el cargo de director Recursos Físicos de tiempo completo. Esta persona es la encargada de liderar la gestión integral del campus universitario para promover el bienestar, la sostenibilidad y la excelencia académica. “El director de Recursos Físicos será responsable de diseñar, liderar y coordinar el despliegue estratégico que haga del campus un entorno seguro, armónico, eficiente y sostenible, promoviendo políticas, proyectos y métricas que optimicen su uso y enriquezcan la experiencia de toda la comunidad universitaria”, explica la institución.

Los requisitos para aplicar al cargo son:

Ser profesional Ingeniería Industrial, Civil, Arquitecto o áreas afines

Tener de ocho a diez años de experiencia laboral relacionados con la gestión y administración de áreas de mantenimiento y/o construcción

Capacidad de manejar relaciones a nivel institucional, con el entorno y entidades de vigilancia y control.

Tener habilidades de comunicación y liderazgo.

Manejar presupuestos de obras de construcción.

La otra vacante es para un profesor de idiomas (inglés- español) de tiempo completo y está dirigida a licenciados en Lenguas Modernas, Lenguas Extranjeras o profesional en Lenguas Modernas o Filología e Idiomas con énfasis en inglés o afines a la formación de este idioma. Además, solicitan que tenga un título de maestría en enseñanza de inglés o en lingüística aplicada a la enseñanza del idioma, o en enseñanza de español como lengua extranjera.

Los interesados deben tener experiencia académica y profesional específica en el área de enseñanza, de mínimo de dos años como docente de tiempo completo o cuatro cuatro años como docente de cátedra, comprobada y acreditada en docencia a nivel universitario, específicamente en el área de inglés.

La universidad también está buscando un profesor temporal que sea médico(a) y cirujano(a) con experiencia en investigación y producción intelectual, y que haya participado en proyectos de investigación, con publicaciones en revista indexadas y con presentaciones científicas.

Asimismo están buscando un médico y cirujano con doctorado en Neurociencias, Ciencias Biomédicas, Biología, Medicina, Psicología, Ingeniería Biomédica o áreas afines, y experiencia demostrada en investigación aplicada al estudio de biomarcadores, neuroimagen o neurofisiología, para trabajar como profesor de medio tiempo, con responsabilidades en docencia, investigación, mentoría y gestión académica.

“El o la docente del Doctorado en Neurociencias contribuirá a la formación avanzada de investigadores en el estudio técnico y multidimensional del cerebro y la conducta humana. Su trabajo integrará métodos experimentales, biomarcadores biológicos (metabólicos, inflamatorios, epigenéticos o genéticos) y técnicas de neuroimagen o neurofisiología, con una perspectiva crítica sobre su significado en los contextos humanos, clínicos y sociales”, menciona la institución.

Por último, están buscando un profesor o profesora de cátedra para el Departamento de Matemática con título de Matemático o Estadístico y, preferiblemente, con estudios de posgrado en Matemática, Estadística o Computación. Lo ideal es que los candidatos cuenten con experiencia docente a nivel universitario impartiendo cursos de Álgebra Abstracta, Análisis Numérico, Modelamiento Matemático, Optimización, Redes Neuronales, entre otros.

Para aplicar a cualquiera de las vacantes deben ingresar a este link. En la parte de arriba están los pasos que debe seguir, y en la parte de abajo están cada una de las convocatorias. Si es su primera vez participando debe llenar un formato de hija de vida que encontrará en el paso 1.

