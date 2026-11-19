La institución, por medio de un comunicado, lo primero que explicó es que la autenticidad y verificación de los títulos y certificaciones expedidos por la universidad se establecen por medio de los registros oficiales y los procedimientos académicos y…

En las últimas horas se conoció una denuncia en contra de Luz Verónica Estrada Holguín, representante del Pacto Histórico a la Cámara por Antioquia, por falsificar su título universitario de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, y la tarjeta profesional.

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La institución, por medio de un comunicado, lo primero que explicó es que la autenticidad y verificación de los títulos y certificaciones expedidos por la universidad se establecen por medio de los registros oficiales y los procedimientos académicos y administrativos que respaldan su expedición. Estos, añadió, "están estandarizados y gozan de un sistema de blindaje alto".

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Por esta razón, desde el 23 de octubre de 2025, la División de Registro y Matrícula de la Sede Medellín de la Universidad recibió una primera alerta y, luego de que se revisaran los archivos físicos y digitales, no encontraron registros que "acreditaran la condición de egresada de la señora Luz Verónica Estrada Holguín del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia".

Esta sede, de acuerdo con la universidad, tampoco expidió la copia del registro de diplomas presentada para verificación. Frente a esta situación, la Nacional informó que había presentado "la denuncia correspondiente y continuará impulsando su trámite ante las autoridades competentes, para que se determinen las responsabilidades y se adopten las sanciones que haya lugar".

De acuerdo con José Ismael Peña, rector del plantel, "por estos hechos, la universidad presentó la denuncia correspondiente el 20 de noviembre de 2025 y se radicó en el sistema de la Fiscalía General de la Nación el 4 de diciembre del mismo año".

También recordó que desde 2019 está disponible la posibilidad de expedir los títulos electrónicos para todos los egresados de la Universidad Nacional. Este proceso, que cuenta con tecnología de blockchain, tiene un sistema de firma digital para la copia de los diplomas y actas de grado.

En el comunicado, la Universidad Nacional fue enfática en apuntar que rechaza categóricamente la falsificación, alteración y utilización fraudulenta de documentos académicos. "Nuestra posición es firme y compatible con el respeto por los derechos fundamentales. La verificación documental realizada por la Universidad no sustituye las actuaciones de las autoridades competentes, a quienes corresponde esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades, con plena observancia del debido proceso y la presunción de inocencia", agregó.

En horas de la mañana, Verónica Botero Fernández, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional entre 2018 y 2024, en entrevista con Noticias Caracol, había confirmado que su firma no aparecía en el diploma presentado por Estrada Holguín. "Anoche me mandaron copias de su diploma, de su certificado de notas y de la tarjeta profesional (…) fui a mirar la fecha de grado y me di cuenta de que fue durante mi decanatura", dijo.

De acuerdo con Botero, los diplomas entregados por la Universidad Nacional son firmados por el decano o la decana de turno, el rector o rectora de turno y el secretario o secretaria general de turno. "Cuando miro ese diploma, tenía la firma de la rectora, la firma de la secretaría general, pero la firma que había del decano no era la mía ni de ninguno de los decanos que me antecedió o me sucedió", aseguró.

La polémica en torno a la representante Estrada Holguín comenzó luego del debate de control político que le realizaron, el pasado 17 de noviembre, al canciller Omar Bula en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Allí, la representante Estrada Holguín aseguró que "el magnesio no es una tierra rara, es un material alcaliciotérreo, para que le quede claro". Bula, sin embargo, le respondió que no se trataba de magnesio, sino de manganeso.

"Después de escuchar ese debate, yo dije: "Es imposible que sea egresada de la Facultad de Minas. Hablando así de los minerales, es imposible"", contó la exdecana Botero y explicó que cuando le enviaron los certificados de la representante, vio una serie de irregularidades. Por ejemplo, en un apartado dice "Libre elección con materias cursadas".

Pero, agregó la exdecana a Noticias Caracol, "cuando un estudiante cursó una materia de libre elección, sale el nombre de la materia, no dice simplemente libre elección". Otra de las irregularidades es sobre el tiempo en el que cursó la carrera, pues, de acuerdo con los certificados, aparece que lo hizo exactamente en cinco años.

"En el primer semestre de 2020 hubo una irregularidad por la pandemia y un paro que venía de 2019 en la sede de Medellín. Entonces ella no puede haber cursado todas esas asignaturas en ese tiempo", anotó.

Cabe recordar que la sede Medellín de la Universidad Nacional, el 23 de octubre de 2025, había enviado una carta en la cual desmiente la emisión del título con el que la representante se presentó ante el Congreso. El caso por la falsificación del título de la representante Estrada fue remitido a la comisión de ética del Pacto Histórico, pues, de acuerdo con ese partido, se debe investigar si hay algún tipo de irregularidad que merezca una sanción.

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