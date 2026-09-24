La U. Nacional designó a sus nuevos decanos, pese a cuestionamientos sobre el quórum

La designación no estuvo exenta de polémica. Tres integrantes del Consejo Superior Universitario —la representante estudiantil, la representante del Consejo Académico y la representante de los profesores— publicaron un video en el que anunciaron…

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional designó este 24 de septiembre a los nuevos decanos y decanas que estarán al frente de las facultades de las sedes de Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira durante el periodo 2026-2028. La decisión fue tomada en sesión extraordinaria.

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La designación no estuvo exenta de polémica. Tres integrantes del Consejo Superior Universitario —la representante estudiantil, la representante del Consejo Académico y la representante de los profesores— publicaron un video en el que anunciaron que se retiraron de la sesión del CSU porque cuestionaron la interpretación del Estatuto General utilizada para establecer el quórum. Mientras ellas sostienen que se requerían cinco integrantes del CSU para deliberar, la mayoría consideró que cuatro eran suficientes debido a que uno de los puestos con derecho a voto se encontraba vacante.

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También cuestionaron la falta de transmisión completa de la sesión y pidieron aplazar las designaciones para aclarar la controversia. Sin embargo, la designación se llevó a cabo. "Se viene una posible avalancha de demandas", advirtieron las tres representantes en su crítica.

En la sede Bogotá fueron designados Aydeé Liliana Ospina Nigrinis, en la Facultad de Artes; Lucy Gabriela Delgado Murcia, en Ciencias; Teresa de Jesús Mosquera Vásquez, en Ciencias Agrarias; Mauricio Gómez Villegas, en Ciencias Económicas; Nohra León Rodríguez, en Ciencias Humanas; Catalina Toro Pérez, en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Elizabeth Vargas Rosero, en Enfermería; Libia Denise Cangrejo Aljure, en Ingeniería; Hernando Guillermo Gaitán Duarte, en Medicina; Miguel Ángel Landines Parra, en Medicina Veterinaria y de Zootecnia; y Paula Alejandra Baldión Elorza, en Odontología.

En Medellín, los nuevos decanos serán Ader Augusto García Cardona, en Arquitectura; Alcides de Jesús Montoya Cañola, en Ciencias; Oscar de Jesús Córdoba Gaona, en Ciencias Agrarias; Óscar Calvo Isaza, en Ciencias Humanas y Económicas; y Santiago Arango Aramburo, en la Facultad de Minas.

Para la sede Manizales fueron designados Pablo Felipe Marín Cardona, en Administración; Elisabeth Restrepo Parra, en Ciencias Exactas y Naturales; Uriel Bustamante Lozano, en Ciencias Humanas y Sociales; y Jairo Andrés Paredes López, en Ingeniería y Arquitectura. En Palmira, a su vez, los decanatos quedaron en manos de Javier Antonio Benavides Montaño, en Ciencias Agropecuarias, y Oscar Yovany Checa Cerón, en Ingeniería y Administración.

En total, son 22 decanatos los que tendrán nuevos responsables durante el periodo 2026-2028. El CSU también resaltó que nueve de las personas designadas son mujeres, un resultado que, según el comunicado, constituye una muestra del avance en la reducción de las brechas de género en la participación en la administración de la Universidad Nacional. La designación fue comunicada mediante el Comunicado 04 de 2026, firmado por Édgar Cortés Reyes, secretario técnico del Consejo Superior Universitario.

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