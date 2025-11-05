Valor de la hora extra para docentes: ¿de cuánto es y desde qué hora? Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por medio del decreto 0596 de 2025, el Departamento Administrativo de la Función Pública dio a conocer la modificación de la remuneración de los servidores públicos, docentes y directivos docentes que trabajan en las instituciones educativas públicas.

(Lea: Jonathan Vergara, exhabitante de calle, obtiene el mejor puntaje del ICFES en Bogotá)

En la normativa, además de detallar en cuánto quedarán las asignaciones básicas mensuales del salario, también se publicó el valor del pago de la hora extra para este año. Esto es lo que debe saber:

📍 Así quedó el pago extra en 2025

El valor que se pague por la hora extra, que es de 60 minutos, dependerá del grado en el escalafón y del régimen al que pertenezcan. Estos son los precios:

📝 Docentes y directivos docentes del Decreto Ley 1278 de 2002

📚 Normalista superior o Tecnólogo en educación

Grado escalafón: 1

Nivel salarial A: COP 14.596

Nivel salarial B: COP 19.224

Nivel salarial C: COP 19.987

Nivel salarial D: COP 24.778

📚 Licenciado o profesional no licenciado

Grado escalafón: 2

Nivel salarial A: Sin especialización: COP 19.589 / Con posgrado: COP 19.967

Nivel salarial B: Sin especialización: COP 20.002 / Con posgrado: COP 21.255

Nivel salarial C: Sin especialización: COP 23.362 / Con posgrado: COP 26.330

Nivel salarial D: Sin especialización: COP 27.916 / Con posgrado: COP 31.158

(Puede leer: El Catatumbo estrena colegios, pero se vienen otros desafíos)

📚 Licenciado o profesional no licenciado con maestría o doctorado

Grado escalafón: 3

Nivel salarial A: Con maestría: COP 25.620/ Con doctorado: COP 33.977

Nivel salarial B: Con maestría: COP 30.331 / Con doctorado: COP 39.887

Nivel salarial C: Con maestría: COP 37.510 / Con doctorado: COP 50.361

Nivel salarial D: Con maestría: COP 43.457 / Con doctorado: COP 57.813

📝 Docentes y directivos docentes del Decreto Ley 2277 de 1979

📚 Docentes que acrediten en el escalafón

Grado escalafón A, B, 1, 2, 3, 4 y 5: COP 12.737

Grado escalafón 6, 7 y 8: COP 17.068

Grado escalafón 9, 10 y 11: COP 17.617

Grado escalafón 12, 13 y 14: COP 21.026

(Le puede interesar: Fundación San José deberá entregar información sobre los títulos de Juliana Guerrero)

📚 Docentes no escalafonados

Bachiller: COP 12.737

Técnico profesional o tecnólogo: COP 12.737

Profesional universitario: COP 17.068

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚