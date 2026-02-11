Vigilancia especial a la Fundación San José: abecé de la medida y qué implica

Instalaciones de la Fundación Universitaria San José, cuya sede principal está ubicada en la Avenida Caracas con calle 63, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Fundación de Educación Superior San José quedó desde este martes, 10 de febrero, bajo vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación Nacional. Esta decisión, explicó la cartera en un comunicado, implica un seguimiento permanente a la institución.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, que deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras del plantel, desde 2025 recibió reportes sobre posibles irregularidades en la expedición de diplomas, lo que llevó a la apertura de una etapa de indagación y recolección de información.

Entre las presuntas irregularidades identificadas figuran la expedición de títulos sin el cumplimiento total de los requisitos legales, la publicidad de programas académicos sin autorización, posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal y la omisión en el reporte obligatorio de información al sistema oficial de educación.

¿Qué implica la vigilancia especial?

Lo primero que señaló el Ministerio de Educación es que la vigilancia especial busca que la institución corrija situaciones que ponen en riesgo la calidad y la continuidad del servicio educativo. Por esta razón, se ordenó la implementación de un plan de mejoramiento obligatorio.

Además, se fijarán medidas específicas que la institución deberá cumplir para normalizar su funcionamiento y se realizará un seguimiento reforzado al cumplimiento de sus obligaciones, detalló la cartera.

Esta medida, sin embargo, no significa que la institución deba cerrar sus puertas mientras se desarrollan las acciones correctivas. Por el contrario, la Fundación San José “puede seguir funcionando, pero debe cumplir un plan de mejoramiento y estará bajo seguimiento especial del Ministerio”.

Durante la vigencia de esta medida, entonces, el Ministerio de Educación continuará investigando posibles irregularidades, como pagos a docentes por debajo del mínimo legal, publicidad de programas académicos que pertenecerían a otra institución, entrega de títulos sin verificar el cumplimiento de todos los requisitos y la falta de reporte obligatorio de información académica al sistema oficial.

Para ello, el Ministerio designó una inspectora in situ, encargada de acompañar y supervisar de manera permanente el proceso de mejora institucional.

¿Qué es la vigilancia especial?

Según el Ministerio, la vigilancia especial es una medida administrativa que implica un seguimiento constante, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo, corregir irregularidades, proteger a los estudiantes y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Es decir, “la institución continúa funcionando, pero bajo una supervisión reforzada”, y, dependiendo del cumplimiento de las medidas y de los resultados del seguimiento, el Ministerio de Educación podrá mantener, ajustar o levantar la vigilancia especial adoptada.

