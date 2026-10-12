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Gracias, Rock al Parque por 30 años de música y cultura

Hoy termina la edición número 30 del festival gratuito más importante de América Latina. Hablamos con algunos de sus creadores y participantes sobre su historia y su importancia a nivel cultural.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
AME4974. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/10/2026.- Un integrante de la banda bogotana de metal "Vein" canta durante su presentación en el primer día del festival Rock al Parque este sábado, en Bogotá (Colombia). Vestidos en su mayoría de negro y con los rostros pintados, centenares de personas llegaron este sábado al parque Simón Bolívar de Bogotá para celebrar los 30 años de Rock al Parque, el festival gratuito de rock más grande de América Latina, que abrió sus puertas para tres días de música. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Un integrante de la banda bogotana de metal "Vein" canta durante su presentación en el primer día del festival Rock al Parque este sábado, en Bogotá (Colombia).
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Hace un buen tiempo, 30 años ya, los estruendos eran otros, muy distantes de los que las guitarras y las baterías podían provocar. Había miedo porque, aunque la muerte no conocía de excepciones, era al parecer más azarosa que en cualquier otro momento de nuestra historia.

“Yo cuando salía e iba a la universidad no sabía si iba a volver o no a mi casa viva”, dijo María Claudia Parias, directora del Idartes. Una frase que se ha escuchado en muchas voces, en distintos momentos, y que por masiva y repetitiva retrata lo que ya conocemos hasta el…

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Por Andrés Osorio Guillott

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