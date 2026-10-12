Gracias, Rock al Parque por 30 años de música y cultura

“Yo cuando salía e iba a la universidad no sabía si iba a volver o no a mi casa viva”, dijo María Claudia Parias, directora del Idartes. Una frase que se ha escuchado en muchas voces, en distintos momentos, y que por masiva y repetitiva retrata lo que ya conocemos hasta el…

Hace un buen tiempo, 30 años ya, los estruendos eran otros, muy distantes de los que las guitarras y las baterías podían provocar. Había miedo porque, aunque la muerte no conocía de excepciones, era al parecer más azarosa que en cualquier otro momento de nuestra historia.

“Yo cuando salía e iba a la universidad no sabía si iba a volver o no a mi casa viva”, dijo María Claudia Parias, directora del Idartes. Una frase que se ha escuchado en muchas voces, en distintos momentos, y que por masiva y repetitiva retrata lo que ya conocemos hasta el cansancio: el narcotráfico.

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Jerarquizar las dificultades de la historia colombiana sería problemático, pero la década de 1990 fue, tal vez, una de las más retadoras para nuestro país. El narcotráfico había permeado todos los rincones de la sociedad y solo en la esperanza de un futuro mejor no se coló, al menos no del todo.

“En el 94 estaba encendido esto, la verdad. Había narco, había violencia en el campo, las ciudades estaban tomadas. Había un gran problema que hacía un caldo de cultivo para para poder realizar un festival donde la juventud se pudiera expresar. Donde pudieran desahogarse también. El futuro de este país de estaba viendo complicado ”, afirmó Julio Correal.

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El descontento y el malestar de una época violenta, corrupta y corrompida en todos sus niveles fueron los monstruos que engendraron muchas expresiones de arte en nuestro país. La que compete en esta historia tiene que ver con el festival gratuito y al aire libre que, con el tiempo, se convirtió en el más importante de Latinoamérica: Rock al Parque.

“En el año de 1994 se realizó el primer Festival Rock al Parque en el Parque Olaya Herrera, que fue prestado al instituto con el compromiso de devolverlo en las mismas condiciones y donde se presentaron 14 bandas, asistieron 7.000 personas y se inscribieron 120 agrupaciones”, recordó Bertha Quintero, una de las creadoras del festival junto a Julio Correal y Mario Duarte.

Quintero aclaró en entrevista para este diario que el nombre de Rock al Parque, que se dio al año siguiente de su creación, es decir, en 1995, surgió porque eran precisamente los parques los únicos lugares en los que era posible realizar un evento de gran magnitud.

Un suceso que también destacó Quintero como antecedente para que se dieran espacios como Rock al Parque fue la Constitución de 1991. “Cuando la Constitución del 91 propuso que el país era multiétnico y pluricultural, transformó todo un concepto de nación y planteó también la cultura y el arte como derechos fundamentales, componentes de la nacionalidad. Eso permitió entonces que se orientara a las entidades del Estado a que desarrollaran programas que fortalecieran las expresiones artísticas y, fundamentalmente, trabajaran con los jóvenes”.

En ese sentido, Parias también reconoció que “esa Constitución y, sobre todo, la Asamblea Constituyente fue, para hacer un paralelismo, lo que a la política sería Rock al parque a la música. Fue una expresión que mostró que somos un país de pensarnos, un país que es capaz de entender que puede cambiar las cosas”.

“Yo creo que hoy en día uno presenta ese festival y dicen que no, pero ni por el carajo le dan el permiso, pero afortunadamente contábamos con Bertha Quintero, que fue la chispa que prendió esa hoguera y a ella le encantó la idea que le presentamos con Mario: ‘Vamos a hacer esta vuelta’, nos dijo”, aseguró Correal.

El rock en Bogotá ya estaba pidiendo pista antes de ese festival en 1994. Según Quintero, la presencia de un movimiento roquero en la capital nos obliga a regresar la mirada a los años 70. Agrupaciones como Los Flippers o Los Speakers empezaron a abrirle campo a este género y a esta expresión musical en la ciudad. En Medellín, en Ancón, incluso en el Tolima, también se empezaron a ver en ese entonces los primeros conciertos al aire libre.

Ya en los 90, recordó Quintero, se crearon entre 1991 y 1992 los primeros festivales de Música Joven Santa Fe de Bogotá, que se realizaron en el Planetario Distrital. Antes, algunos conciertos se hicieron en el Parque Nacional. “Esos festivales fueron exitosos y se presentaron todos los géneros: el jazz, la música vallenata, la música colombiana andina. Pero los grupos que mayores audiencias trajeron fueron los roqueros”.

En el centro de Bogotá, muy cerca de los sitios mencionados, el rock también iba ganando su espacio en algunos bares. Quienes vivieron la escena roquera de la época quizá recuerden Barbarie, el lugar donde Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, los Aterciopelados, se juntaban con otros músicos para poner y cantar esas letras que desahogaban el malestar de aquel entonces.

“Yo creo que la gente estaba esperando que llegaran grupos, que se cantara la ciudad, que se cantara sobre nuestra idiosincrasia como bogotanos, como colombianos. Y efectivamente sí llegó el movimiento, llegó la gente. Las emisoras también, porque las emisoras al comienzo eran reacias. Yo recuerdo que nosotros teníamos un bar en esa época, Barbarie, y allá llegaban los DJ de las emisoras FM. Y claro, nosotros poníamos allá Caifanes y música de Fobia, de grupos de rock en español. Y los DJ se acercaban: ‘Bueno, ¿este grupo cuál es? ¿Quién es? ¿Dónde está?’”, dijo Héctor Buitrago.

Rock al Parque no nació siendo grande, pero sí empezó con la ambición de serlo. “Me acuerdo mucho de que el primer festival Rock al Parque fue todo de día porque no había plata para pagar luces. Entonces, en el cierre, que fue en la Plaza de Toros, y que fue la única vez que se ha cobrado algo por el festival, tocó cortar un poco la presentación de Fobia, que no les gustó mucho. Los que cerraban eran los Aterciopelados, que eran bogotanos y debían tener su lugar ideal, pero prácticamente tocamos a oscuras, porque no hubo plata para pagar luces en ese festival, así que les tocó cantar la Florecita Rockera y el buen pogo a medias luces”, mencionó Correal.

Quintero también recordó las dificultades logísticas de aquella primera edición: “En los años 90 aquí no había ni una sola empresa que alquilara este tipo de elementos que se necesitaban para realizar un evento público. Fue el primer festival se realiza con las tarimas, los asientos y el sonido de la Policía Distrital”.

El crecimiento de Rock al Parque

La importancia de ese gran festival que fue creciendo con los años se ve entonces en muchos ámbitos. Con el tiempo, Rock al Parque ha llegado a tener cerca de 80 bandas para su realización, la mitad de ellas nacionales y distritales, y el restante son internacionales.

Sin importar la ideología y las apuestas de las distintas alcaldías que han pasado en estas tres décadas, cada una de ellas ha entendido la importancia de conservar y destinar recursos para la realización del festival, lo que reafirma que Rock al Parque hace parte de nuestra historia y, por ende, de la identidad de Bogotá.

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“Desde el punto de vista financiero es una apuesta pública esencialmente. Es decir, el 90 % de los recursos de Rock al Parque históricamente provienen de la alcaldía mayor de Bogotá, de los recursos públicos de la ciudad, o sea, de los impuestos de los ciudadanos, lo cual habla muy bien de varias cosas. Primero, de los ciudadanos que pagan sus impuestos y que permiten que Bogotá tenga uno de los presupuestos más robustos de toda la nación, digamos. Segundo, también de las administraciones locales que se han dado cuenta de que este es un festival muy importante como hito identitario, pero también en términos de la inclusión, de la garantía de derechos culturales, de la diversidad, de la importancia que tiene la construcción de tejido social en el espacio público. (…) En los 90 queríamos una sociedad mejor, una sociedad más diversa, más incluyente, más segura, por ejemplo, para las mujeres. Por eso el tema de género es importantísimo también para la sostenibilidad de Rock al Parque”, aseguró Parias.

En esa misma vía, por ejemplo, Quintero afirmó que un acto que le “parece totalmente revolucionario es que la propuesta de festival transforma definitivamente la manera de hacer la política cultural en este país, en Bogotá y en este país”.

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Héctor Mora, el curador para los 30 años de Rock al Parque, y que trajo artistas y bandas como Stratovarius, Apocalyptica, Rata Blanca, I.R.A, Tokyo Ska Paradise, Mon Laferte, entre otras, también pasó por este diario: “Rock al Parque ha sido muy importante para toda Latinoamérica al convertirse en un referente de evento masivo alrededor de una música que, si bien está arraigada en ciertos países del sur de nuestro continente, no se apreciaba, no se concebía como algo que pudiera ser tan grande y tan masivo, algo que uniera nuestra misma lengua, toda Centroamérica prácticamente hasta el sur”.

Para respaldar lo dicho en cifras, hay varios momentos de la última década que ayudan a comprender la dimensión de Rock al Parque, de los festivales y del género y la escena musical en la capital.

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Por ejemplo, en 2016, un estudio presentado por la Secretaría de Cultura y la Cámara de Comercio demostraba que la música en vivo generaba ingresos por 29 millones de dólares; en 2024, la Secretaría de Distrital de Desarrollo Económico demostraba que el impacto de conciertos y festivales era de 328 mil millones de pesos, y para ser más específicos con Rock al Parque y el presente, el Instituto Distrital de Turismo estimó que el impacto económico para la edición de este año es de 148.000 millones de pesos.

El crecimiento del festival también se mide en asistencia. El festival empezó con un poco más de 80.000 personas en el público. De a poco, ese número fue aumentando y en los últimos años esa cifra no baja de 200.000 personas asistiendo al Simón Bolívar. El récord lo tiene la edición de 2023, a la que asistieron 390.000 personas. Este 2026 podría superarlo, pues apenas el primer día, que ya fue histórico, contó con 191.000 asistentes.

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“Digamos que por épocas yo siento que se podía ubicar un público, pero cada vez que el festival va creciendo y que los años van pasando, hay un público más crítico. Yo pienso que al inicio era más pasional y ahora es un público con más criterio, que valora más, que aprecia más; me parece que hemos crecido como público. Entonces eso también ha sido muy chévere”, reconoció Héctor Buitrago, de Aterciopelados.

La apertura de puertas para las bandas distritales, nacionales e internacionales no es un factor menor. Julio Correal contó para este diario que el mismo Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, llamó para preguntar qué había que hacer para asistir a un Rock al Parque.

Incluso, Buitrago recordó que, en esos primeros años del festival, cuando Aterciopelados vivía su mejor momento, en muchas entrevistas a nivel internacional les preguntaban por el Rock al Parque y algunas bandas les manifestaron su interés en participar. “Cuando nosotros empezamos a viajar, los grupos de afuera nos decían: ‘Nosotros queremos ir a Rock al Parque’. Entonces, pues imagínese grupos como Fobia, Maldita Vecindad: ‘¿Qué hay que hacer para llegar a ir a Rock al Parque?’. Porque la fama del festival también creció muchísimo en muy poco tiempo”.

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Laura Pérez, una de las artistas con mayor proyección en la ciudad, y quien estará este 12 de octubre en el Escenario Eco, dijo: “Yo tengo 26 años, casi que los mismos de Rock al Parque, me cogió cuatro años antes de ventaja, pero creo que para todos es muy bello que cada año esté esta expectativa tan bacana de quién va a venir a este festival. Pensar que es un festival gratuito es precioso y es una oportunidad muy linda para que cualquier cantidad de gente vaya a disfrutar de la música. Creo que eso es lo que representa para mí: muchos recuerdos a lo largo de mis 26 años viviendo aquí en la ciudad y con la alegría inmensa de ahora poder hacer este festival parte de mi historia”.

El porvenir de Rock al Parque

La historia y el sello de Rock al Parque obliga al mismo festival y a las administraciones venideras a reinventar este evento y a seguir logrando que sea igual o más grande que los años anteriores.

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¿Que si hay cosas por mejorar? Sí. Incluso, en las páginas de este diario, Mateo Duarte del Castillo cuestionó la organización de la actual edición, en especial por el monto que se destinó para su realización. “Son COP 3.000 millones destinados únicamente a programación, recursos públicos que salen de los impuestos de los bogotanos. Cada dólar mal negociado, cada contrato que no se optimiza y cada oportunidad que se deja pasar tiene un costo para la ciudad”, escribió Duarte.

Al respecto, Bertha Quintero señaló: “sí pediría muchísimo una evaluación permanente de los festivales. Yo creo que han logrado avances importantes, pero en cuanto a la divulgación, la organización, la logística, hay que trabajar mucho más para que el público asistente a los festivales se sienta cada vez mejor: la señalización, la entrada de los adultos, las zonas de discapacidad, los servicios que ofrece. Yo creería que el rock como género musical tiene mucho tiempo y este festival tiene la posibilidad de evolucionar en su puesta en escena, en su oferta. Tiene muchísimo espacio y definitivamente puede durar mucho tiempo más. Yo creo que lo importante es involucrar, es decir, tener la capacidad de poder mostrarle a una audiencia lo que realmente está pasando en la práctica. Entonces, yo creo que sí tiene ese espacio para mostrarse”.

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Asimismo, Parias aseguró: “Rock al Parque va a existir siempre en Bogotá, siempre mientras exista el rock”, y en un mismo sentido, Correal manifestó: “Yo aspiro, no a 30 años, aspiro que sea muy pronto que podamos tener headliners del tamaño de Fabulosos Cadillacs, por ejemplo, que son costosos, sí, porque hay que decirlo, pues son agrupaciones que valen cerca del medio millón de dólares. Entonces la gente dice, ‘marica, se van a gastar 1.750 millones en una agrupación o con esa plata van a hacer algo’. Mi posición es, man, gástese la plata en la banda porque si no se la roban y después no hacen ni mierda”.

En palabras de María José Camargo, vocalista de V for Volume, banda que también hizo parte de estos 30 años, el festival resulta algo casi que familiar; una raíz de lo que somos como colombianos, no solo como bogotanos y que, por ende, hay que saber regar y cuidar para que permanezca en el tiempo y nos siga llevando a acumular recuerdos y motivos para congregarnos en torno a la música y la cultura. “Rock al Parque es como un hermano mayor, como una persona que te presenta las bandas nuevas, lo que está pasando, pero que también te trae hacia el pasado, que te enseña lo que tus papás oían, tus abuelos. Es como una máquina del tiempo”.

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