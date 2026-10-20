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80 años de la Premio Nobel de Literatura Elfriede Jelinek: lea un capítulo de "La pianista"

La novelista y poeta austríaca, que ganó el Nobel de Literatura en 2004, cuenta en esta novela la historia de Erika, una pianista frustrada que ejerce de profesora y siempre ha vivido bajo la sombra de una madre posesiva y absorbente. Sello editorial Literatura Random House.

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Elfriede Jelinek * / Especial para El Espectador
La escritora Elfriede Jelinek, nacida el 20 de octubre de 1946 en Austria, en imagen del documental sobre ella realizado por Claudia Müller. Además del Nobel de Literatura 2004, Jelinek ha recibido premios como el Georg Büchner (1998), la más alta distinción en lengua alemana.
La escritora Elfriede Jelinek, nacida el 20 de octubre de 1946 en Austria, en imagen del documental sobre ella realizado por Claudia Müller. Además del Nobel de Literatura 2004, Jelinek ha recibido premios como el Georg Büchner (1998), la más alta distinción en lengua alemana.
Foto: Archivo particular

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I

Como un ciclón, la profesora de piano Erika Kohut entra atropelladamente en la casa que comparte con su madre. La madre suele llamar a Erika su pequeño torbellino, porque los movimientos de la niña son a veces de una rapidez extremada. Intenta escabullirse de la madre. Erika se acerca al final de la treintena. Por edad, la madre podría fácilmente ser su abuela. Erika vino al mundo después de muchos años de duro matrimonio. El padre cedió de inmediato el bastón de mando a la hija y desapareció de la escuela. Erika aparece, él desaparece.

Hoy…

Por Elfriede Jelinek * / Especial para El Espectador

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