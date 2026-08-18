90 años de la muerte de Federico García Lorca: poemas de “Soñando en la mar amarga”

GRANADA, 12/12/2024.-Laura García Lorca, presidenta de la Fundación y sobrina del poeta (atrás en el muro), durante la presentación de la exposición 'Lorca y el archivo. Memoria en movimiento" conformada por más de 460 piezas, que durante seis meses acogió el Centro Federico García Lorca, donde se custodia su legado, en Granada.
Foto: EFE - miguel angel molina
La colección «Poesía portátil» reúne en Soñando en la mar amarga los versos más representativos de Lorca, una selección de romances y canciones que se mueven entre lo romántico, lo trágico y lo onírico. Muestra indispensable del máximo exponente de la identificación entre poesía y pueblo.
AIRE DE NOCTURNO
1919
Tengo mucho miedo
De las hojas muertas,
Miedo de los prados
Llenos de rocío.
Yo voy a dormirme;
Si no me despiertas,
Dejaré a tu lado mi corazón frío.
¿Qué es eso que suena
Muy lejos?
Amor.
El viento en las vidrieras,
¡Amor mío!
Te puse collares
Con...
Por Federico García Lorca * / Especial para El Espectador
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