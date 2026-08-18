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90 años de la muerte de Federico García Lorca: poemas de “Soñando en la mar amarga”

Hoy hace noventa años fue fusilado el poeta español ya icónico por sus versos y por ser una de las primeras figuras de la Generación del 27, consagrándose plenamente con el Romancero gitano.

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Federico García Lorca * / Especial para El Espectador
18 de agosto de 2026 - 02:00 p. m.
GRANADA, 12/12/2024.-Laura García Lorca, presidenta de la Fundación y sobrina del poeta (atrás en el muro), durante la presentación de la exposición 'Lorca y el archivo. Memoria en movimiento" conformada por más de 460 piezas, que durante seis meses acogió el Centro Federico García Lorca, donde se custodia su legado, en Granada.
GRANADA, 12/12/2024.-Laura García Lorca, presidenta de la Fundación y sobrina del poeta (atrás en el muro), durante la presentación de la exposición 'Lorca y el archivo. Memoria en movimiento" conformada por más de 460 piezas, que durante seis meses acogió el Centro Federico García Lorca, donde se custodia su legado, en Granada.
Foto: EFE - miguel angel molina

La colección «Poesía portátil» reúne en Soñando en la mar amarga los versos más representativos de Lorca, una selección de romances y canciones que se mueven entre lo romántico, lo trágico y lo onírico. Muestra indispensable del máximo exponente de la identificación entre poesía y pueblo.

AIRE DE NOCTURNO

1919

Tengo mucho miedo

De las hojas muertas,

Miedo de los prados

Llenos de rocío.

Yo voy a dormirme;

Si no me despiertas,

Dejaré a tu lado mi corazón frío.

¿Qué es eso que suena

Muy lejos?

Amor.

El viento en las vidrieras,

¡Amor mío!

Te puse collares

Con...

Por Federico García Lorca * / Especial para El Espectador

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