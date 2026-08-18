90 años de la muerte de Federico García Lorca: poemas de “Soñando en la mar amarga”

GRANADA, 12/12/2024.-Laura García Lorca, presidenta de la Fundación y sobrina del poeta (atrás en el muro), durante la presentación de la exposición 'Lorca y el archivo. Memoria en movimiento" conformada por más de 460 piezas, que durante seis meses acogió el Centro Federico García Lorca, donde se custodia su legado, en Granada. Foto: EFE - miguel angel molina

La colección «Poesía portátil» reúne en Soñando en la mar amarga los versos más representativos de Lorca, una selección de romances y canciones que se mueven entre lo romántico, lo trágico y lo onírico. Muestra indispensable del máximo exponente de la identificación entre poesía y pueblo.

AIRE DE NOCTURNO

1919

Tengo mucho miedo

De las hojas muertas,

Miedo de los prados

Llenos de rocío.

Yo voy a dormirme;

Si no me despiertas,

Dejaré a tu lado mi corazón frío.

¿Qué es eso que suena

Muy lejos?

Amor.

El viento en las vidrieras,

¡Amor mío!

Te puse collares

Con...