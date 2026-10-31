 

“Abelardo de la Espriella no merece nuestro odio”: César López

En su paso por Claro Oscuro, el músico bogotano César López habla de la cuerda que se tensa entre el presidente Abelardo de la Espriella y sus políticas culturales y las diferentes expresiones artísticas. El intérprete cuenta detalles del concierto del próximo 5 de noviembre para conmemorar los diez del Acuerdo de Paz, evento que tras ser cancelado por el teatro en el que se iba a presentar, tomó un segundo aire y ahora se proyecta como “una trinchera donde nos vamos a meter los amantes de la vida y de la paz”.

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Comentarios
  • elsy(cww3c)Hace 29 minutos
    César, hay esperanza en el arte .resistir y persistir he ahí la clave en momentos difíciles..te admiro muchísimo..gracias por iluminar este camino de incertidumbre..
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