Abierta la convocatoria para los Premios Gabo 2026

El proceso de selección para los Premios Gabo contó con tres rondas de juzgamiento en las que fueron evaluados 1.443 trabajos. Foto: / AFP PHOTO / LUIS ACOSTA / LUIS ACOSTA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Gabo abrió este miércoles la convocatoria para la decimocuarta edición de su premio de periodismo en las categorías de Texto, Imagen, Audio, Fotografía y Cobertura, a la que los interesados podrán postularse hasta el próximo 20 de febrero.

“Desde su creación, esta distinción ha destacado trabajos que combinan rigor, innovación y compromiso ético, y que contribuyen a una ciudadanía mejor informada y más participativa”, detalló en un comunicado la institución creada en 1995 por el periodista y Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.

Los trabajos postulantes deben haber sido publicados por primera vez en español o portugués entre el 18 de febrero de 2025 y el 19 de febrero de 2026.

El Premio Gabo 2026 busca galardonar aquellas historias que han logrado ser contadas pese al miedo y las condiciones hostiles, y poner en valor el periodismo como una práctica esencial para la democracia y la vida pública, agregó la información.

“En los últimos años, la falta de recursos, la persecución judicial, las amenazas, el exilio forzado y las distintas formas de censura, directa e indirecta, han configurado un escenario cada vez más adverso para ejercer el periodismo en Iberoamérica y el mundo”, precisó la Fundación Gabo.

El Premio Gabo en su decimocuarta edición “es también un llamado a homenajear la voluntad y el valor de quienes encuentran maneras de ejercer el oficio en tiempos difíciles, una oportunidad para abrazar al periodismo como acto de resistencia y muestra de resiliencia, y un recordatorio de que el periodismo vive, porque no se rinde”.

Para esta edición, la Fundación Gabo especificó que el Consejo Rector incorporó una cláusula sobre la inteligencia artificial que exige a los postulantes especificar el uso de herramientas de IA.

“Esta medida no busca prohibir completamente su uso, sino garantizar la transparencia necesaria para evaluar con rigor la calidad periodística. El periodismo exige criterio humano, verificación independiente y responsabilidad. La IA puede asistir en procesos técnicos, pero nunca reemplazar el juicio editorial, la investigación de campo ni el compromiso ético que definen al buen periodismo”, comentaron en el comunicado.

Adicionalmente, el uso de estas herramientas fue regulado específicamente para cada una de las categorías. En texto, por ejemplo, no recibirán postulaciones que hayan sido creadas “íntegra o parcialmente mediante inteligencia artificial”. Por otro lado, en las categorías de Audio, Cobertura e Imagen, las postulaciones que hayan utilizado IA durante su elaboración, deberán declarar explícitamente y especificar el material que fue generado o asistido por estas herramientas. Por su parte, en fotografía, no se admitirán trabajos que incluyan imágenes parcial o totalmente creadas por IA. Sin embargo, contemplarán el uso de “herramientas potenciadas por IA para edición”.

Adicionalmente, los postulantes que hayan hecho uso de IA deberán justificarlo al momento de la inscripción.

El galardón será otorgado en el Festival Gabo, que este año se realizará del 23 al 26 de julio en Bogotá, en las cinco categorías.

En la edición de 2025 se recibieron 2.135 postulaciones de trabajos periodísticos de Iberoamérica.

Los ganadores de cada categoría recibirán 35 millones de pesos colombianos, así como un diploma de acreditación y un ejemplar de la escultura ‘Gabriel’, creada por el artista colombiano Antonio Caro.