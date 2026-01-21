Logo El Espectador
Los informativos de Caracol fueron los más consumidos durante la captura de Maduro

Durante los sucesos del 3 de enero, con el bombardeo a Caracas y la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, los medios colombianos cubrieron la noticia. Dentro del cubrimiento, las marcas informativas de Caracol Televisión fueron las más consumidas por las audiencias colombianas.

Redacción Cultura
21 de enero de 2026 - 02:19 p. m.
Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero en Caracas y llevado a Nueva York.
Foto: EFE- Caracol
Tras la noticia del 3 de enero de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, los contenidos y las marcas informativas de Caracol Televisión se posicionaron como las más consumidas por los colombianos.

La transmisión de Noticias Caracol, iniciada a las 2:20 a.m., día de la captura del líder chavista, contó con la participación de periodistas y analistas colombianos, venezolanos y estadounidenses.

Esta transmisión se pudo ver a través del canal principal, al igual que por medio de las plataformas de DITU y YouTube. Además, según informó el medio, la distribución de la noticia en redes sociales marcó números altos.

El noticiero alcanzó ese día 7.4 puntos de rating y un share promedio de 53.7%. “Durante el cubrimiento de este acontecimiento, las plataformas digitales de Noticias Caracol, Blu Radio y DITU sumaron más de 690 millones de reproducciones en redes sociales (TikTok, X, Instagram y Facebook) y YouTube. Por otra parte, las señales en vivo de las plataformas digitales superaron los 8 millones de usuarios conectados”, informaron.​

