Los informativos de Caracol fueron los más consumidos durante la captura de Maduro

Tras la noticia del 3 de enero de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, los contenidos y las marcas informativas de Caracol Televisión se posicionaron como las más consumidas por los colombianos.

La transmisión de Noticias Caracol, iniciada a las 2:20 a.m., día de la captura del líder chavista, contó con la participación de periodistas y analistas colombianos, venezolanos y estadounidenses.

Esta transmisión se pudo ver a través del canal principal, al igual que por medio de las plataformas de DITU y YouTube. Además, según informó el medio, la distribución de la noticia en redes sociales marcó números altos.

El noticiero alcanzó ese día 7.4 puntos de rating y un share promedio de 53.7%. “Durante el cubrimiento de este acontecimiento, las plataformas digitales de Noticias Caracol, Blu Radio y DITU sumaron más de 690 millones de reproducciones en redes sociales (TikTok, X, Instagram y Facebook) y YouTube. Por otra parte, las señales en vivo de las plataformas digitales superaron los 8 millones de usuarios conectados”, informaron.​

