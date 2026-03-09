Abren cursos gratis de tejido y pintura: así puede inscribirse

ZIPAQUIRA Foto: HERMINSO RUIZ

Zipaquirá contará con diferentes actividades y cursos gratuitos de múltiples áreas, como el tejido, la pintura y la danza. La comunidad zipaquereña podrá acceder a estos cursos en la Biblioteca Pública Regional José María Triana Algarra.

La iniciativa busca fomentar la creatividad, el bienestar y el encuentro entre los habitantes del sector. La programación está abierta a personas de distintas edades y, a pesar de no tener ningún costo, se recomienda a quienes deseen participar llegar con tiempo, pues los cupos son limitados y se asignan por orden de llegada hasta completar aforo. Por otro lado, en algunos casos, los participantes deberán aportar los materiales necesarios.

Algunos de los cursos que se ofrecen son: tejido en dos agujas, crochet, macramé, acuarela, paño lency y ecojeans, además de sesiones de rumba, yoga y talleres de teatro.

De acuerdo con Diario del Sur, “La diversidad de actividades busca atraer a distintos sectores de la población y promover el aprendizaje en áreas artísticas, manuales y de desarrollo personal”.

La mayoría de las actividades se realizarán de lunes a viernes en horas de la tarde, entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. Sin embargo, hay sesiones de rumba los martes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., mientras que las clases de yoga se impartirán los sábados de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

“Los organizadores señalan que las manualidades y las expresiones artísticas, además de ser actividades recreativas, tienen un impacto positivo en el bienestar emocional y en el desarrollo de habilidades creativas. Por esta razón, los talleres no solo se enfocan en la enseñanza técnica, sino también en la generación de entornos de convivencia y aprendizaje colectivo”, reportó Diario del Sur.

