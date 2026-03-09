Publicidad

Abren cursos gratis de tejido y pintura: así puede inscribirse

La Biblioteca Pública Regional José María Triana Algarra en Zipaquirá, abrió una nueva programación de cursos gratuitos para la comunidad. Conozca la programación.

Redacción Cultura
09 de marzo de 2026 - 03:31 p. m.
ZIPAQUIRA
Foto: HERMINSO RUIZ
Zipaquirá contará con diferentes actividades y cursos gratuitos de múltiples áreas, como el tejido, la pintura y la danza. La comunidad zipaquereña podrá acceder a estos cursos en la Biblioteca Pública Regional José María Triana Algarra.

La iniciativa busca fomentar la creatividad, el bienestar y el encuentro entre los habitantes del sector. La programación está abierta a personas de distintas edades y, a pesar de no tener ningún costo, se recomienda a quienes deseen participar llegar con tiempo, pues los cupos son limitados y se asignan por orden de llegada hasta completar aforo. Por otro lado, en algunos casos, los participantes deberán aportar los materiales necesarios.

Algunos de los cursos que se ofrecen son: tejido en dos agujas, crochet, macramé, acuarela, paño lency y ecojeans, además de sesiones de rumba, yoga y talleres de teatro.

De acuerdo con Diario del Sur, “La diversidad de actividades busca atraer a distintos sectores de la población y promover el aprendizaje en áreas artísticas, manuales y de desarrollo personal”.

La mayoría de las actividades se realizarán de lunes a viernes en horas de la tarde, entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. Sin embargo, hay sesiones de rumba los martes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., mientras que las clases de yoga se impartirán los sábados de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

“Los organizadores señalan que las manualidades y las expresiones artísticas, además de ser actividades recreativas, tienen un impacto positivo en el bienestar emocional y en el desarrollo de habilidades creativas. Por esta razón, los talleres no solo se enfocan en la enseñanza técnica, sino también en la generación de entornos de convivencia y aprendizaje colectivo”, reportó Diario del Sur.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

