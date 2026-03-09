Israel confirmó daños a varios edificios de Patrimonio de la Humanidad por misiles iraníes

Un hombre ortodoxo judío observa la zona afectada por un misil iraní en el centro de Tel Aviv, Israel. Foto: EFE - Magda Gibelli

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos edificios de estilo Bauhaus de la “Ciudad blanca” en Tel Aviv fueron impactados por los ataques iraníes del 28 de febrero, según reportó Times of Israel.

La Ciudad Blanca comprende una colección de más de 4,000 edificios en Tel Aviv, que fueron construidos entre 1930 y 1950, bajo el plan de desarrollo del sociólogo y geógrafo Patrick Geddes. Fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 2003, “como un ejemplo destacado a gran escala de las ideas innovadoras de planificación urbana de la primera parte del siglo XX”. Además, añadieron .“La arquitectura es una representación sintética de algunas de las tendencias más significativas del Movimiento Moderno en la arquitectura, tal como se desarrolló en Europa. La Ciudad Blanca es también un ejemplo excepcional de la implementación de estas tendencias, teniendo en cuenta las tradiciones culturales y las condiciones climáticas locales”.

Según dijo el historiador Ilan Shchori a The Art Newspaper, de los edificios afectados, el más significativo es la Casa “Froma Gurvitz”, construida en 1937 por el estudio de arquitectura Zabrodsky and Blacks. Sin embargo, advirtió que la mayoría de estos edificios pertenecen a privados y que, en este momento, están evitando la restauración de estos.

Por su parte, el Bauhaus Center escribió en redes sociales: “Estas casas eran más que hormigón y balcones. Eran símbolos de supervivencia, modernidad y la reconstrucción de la vida en Tel Aviv, la Ciudad Blanca. Sus líneas limpias y formas sencillas transmitían una poderosa historia: la arquitectura como refugio, la arquitectura como esperanza. Lamentamos la pérdida de este patrimonio cultural y nos comprometemos a preservar la memoria y los valores que estos edificios representaban”.

Según el medio inglés, la vida cultural en Israel se ha visto afectada por la guerra con Irán y muchos de sus museos han cerrado sus puertas recientemente y anunciado que han movido sus colección a efugios contra bombas. “De acuerdo con las directrices de emergencia del Comando del Frente Nacional, los equipos especializados del museo llegaron de madrugada y completaron el traslado de las importantes obras a un lugar protegido. Esperamos que lleguen días tranquilos”, informó el Museo de Israel en Facebook.

La respuesta de la Unesco

Al menos tres sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco, en Irán, Israel y Líbano, han resultado dañados por la guerra en Oriente Medio y varios otros están amenazados, indicó este lunes la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que mostró su “profunda preocupación”.

En un comunicado, la Unesco dijo tener información de que han resultado afectados el Palacio de Golestán en Teherán, la Ciudad Blanca de Tel Aviv y el puerto de Tiro, en el Líbano, que forman parte de su lista del Patrimonio Mundial.

Además, señaló que hay otros “bajo amenaza” en la región afectada por el conflicto, especialmente en Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Chipre, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Palestina, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

A ese respecto, insistió en que ha comunicado a todas las partes y lo va a seguir haciendo las coordenadas de los sitios del Patrimonio Mundial, pero también los que forman parte de otras listas nacionales y los que están bajo protección reforzada para que tomen precauciones que eviten daños.

También recordó las obligaciones que derivan de la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y la de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural.

Más allá de manifestar su “profunda preocupación por la protección de la educación, la cultura, los medios de comunicación y el medio ambiente en el contexto de hostilidades en Oriente Medio y más allá”, la organización hizo un llamamiento “a la máxima moderación” y a tomar medidas para preservar todos esos activos.

“La continuación de las hostilidades -señaló la Unesco- plantea serias preocupaciones sobre el funcionamiento de los sistemas educativos, la seguridad para el aprendizaje, el acceso a la información y la preservación de los espacios dedicados al conocimiento y la cooperación científica”.