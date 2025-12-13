Académicos enviaron una carta al presidente Petro pidiendo “detener las actividades extractivas del Galeón San José”

El pasado 20 de noviembre se dio a conocer la noticia de que cinco piezas habían sido extraídas del yacimiento del Galeón San José. Foto: AFP - -

En una carta abierta enviada al presidente Gustavo Petro, la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido expresó su preocupación por los recientes avances del proyecto de investigación “Hacia el corazón del Galeón San José”. Además, solicitaron al primer mandatario “detener las actividades extractivistas del Galeón San José”.

Firmada por académicos de universidades nacionales e internacionales, y expertos independientes, en la carta expresaron su “preocupación respecto alas más recientes intervenciones efectuadas en el yacimiento arqueológico correspondiente al naufragio del Galeón San José, y más ampliamente, para reiterar la necesidad de corregir el rumbo respecto del tratamiento que se ha venido dando desde hace varios años, por parte de diferentes gobiernos, de este y otros bienes del patrimonio cultural sumergido”.

En la misiva aclararon que no debería ser interpretada como un ataque, sino como “expresión de nuestros deberes éticos y profesionales”. La carta fue enviada luego de que el pasado 20 de noviembre se conociera que, a través del proyecto de investigación, se recuperaron cinco objetos del lecho marino. Este nuevo comunicado se unió a otros llamados hechos por la Red Universitaria a lo largo de los años.

Los expertos se refirieron a tres puntos de preocupación sobre las acciones en el Galeón San José. En primer lugar, mencionaron sus dudas frente a “la rigurosidad del procedimiento científico empleado y de la conservación de los bienes arqueológicos que están siendo intervenidos, así como del contexto arqueológico de referencia. Aparte de una vaga referencia a que se trata de objetos y muestras superficiales, no se conocen exactamente los puntos específicos de extracción y posibles afectaciones al contexto; las imágenes dejan ver posibles fragmentaciones del material cerámico y el tratamiento de los elementos extraídos expresa precariedad e improvisación en los procedimientos de conservación”.

“Aquí es importante recordar que durante el Congreso Colombiano de Arqueología celebrado en Santa Marta (mayo 2 al 4 de 2024), el equipo encargado de la iniciativa Hacia el corazón del Galeón San José aseguró a la comunidad académica que no se contemplaba la extracción de bienes arqueológicos, argumentando la ausencia de tecnología e infraestructura de conservación en el país. Aparte del incumplimiento de la premisa de conservación in situ, llama la atención que en tan poco tiempo se haya podido adquirir e implementar la tecnología y el entrenamiento de personal necesarios para adelantar la adecuada intervención del contexto arqueológico y garantizar la conservación de los artefactos extraídos”, continuaron.

Por otro lado, argumentaron que estos riesgos podría mitigarse con la existencia de una política pública “que garantizaría que las acciones de protección, investigación, conservación y divulgación del yacimiento del Galeón San José se hicieran de forma programada, sostenida y, sobre todo, consecuente con las realidades objetivas del patrimonio arqueológico de Colombia, en tierra o en agua, y de las capacidades locales para su tratamiento”. Adicionalmente, comentaron su preocupación frente a los otros contextos arqueológicos sumergidos y terrestres de Colombia que “enfrentan amenazas inminentes de desaparición por factores antrópicos y naturales. [...] Mientras miles de millones de pesos son canalizados al estudio de un solo yacimiento (el de un naufragio colonial, como lo es el galeón San José), se desestiman las necesidades urgentes de protección de la inmensa mayoría del patrimonio arqueológico de la Nación”.

Por último, hablaron del carácter “secreto y excluyente” del proyecto, un punto que fue expuesto en 2024, durante un simposio celebrado en febrero de ese año en Cartagena. “Si los cuantiosos recursos y esfuerzos institucionales comprometidos en el estrecho círculo que ha gravitado en torno a la actual iniciativa del Galeón San José se hubiesen enmarcado en una política pública y en alianza con universidades y centros de investigación con experiencia en el tratamiento del patrimonio arqueológico, se hubiesen generado impactos de largo aliento en la ampliación de las capacidades nacionales en materia de arqueología subacuática y saberes asociados”, escribieron.

Con estos argumentos, los académicos realizaron un llamado de atención pidiendo al presidente Petro detener los procesos de extracción como el que se llevó a cabo recientemente.

“La primacía de la ética científica y la salvaguardia del patrimonio exigen que se suspenda inmediatamente toda actividad extractiva, por lo cual solicitamos formalmente su intervención como presidente de la Nación. Esta suspensión debe mantenerse hasta que se evalúen en profundidad las condiciones de conservación in situ, dado el caso se garantice la infraestructura de conservación de las muestras extraídas y se precisen preguntas claras y pertinentes de investigación y patrimonialización. De lo contrario, lo que ocurra con este yacimiento arqueológico corre el riesgo de pasar a la historia como el ejemplo paradigmático de lo que no se debe hacer en la gestión del patrimonio cultural subacuático”.

La carta fue firmada por profesionales como Mario Omar Fernández (científico de la Conservación del patrimonio, Universidad de los Andes), Alba Nelly Gómez (PhD en Prehistoria y decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia), Juan Felipe Pérez Díaz (Antropólogo, PhD en Historia y Artes y director Fundación Proyecto Navío), Juan Guillermo Martín (PhD en Patrimonio, Investigador Senior reconocido por MinCiencias) y Roberto Lastra Mier (Abogado, PhD en Historia y profesor asociado Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Atlántico), entre otros.

