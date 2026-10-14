Adriana Botina y Camilo Cifuentes le dan sello colombiano a El Mago de Oz en Bogotá

Aunque la temporada comenzará el año entrante, las entradas para este espectáculo, que reunirá a más de 40 artistas en escena, efectos especiales y un moderno despliegue…

Todos hemos escuchado sobre El Mago de Oz, pero ¿realmente conocemos su historia? Para responder a esta pregunta, una nueva adaptación del clásico universal llegará a Colombia. Escrita y dirigida por el español Pedro Cano, la superproducción marcará un hito en las artes escénicas del país, al transformar el Teatro Astor Plaza en un espacio completamente tematizado e inmersivo.

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Aunque la temporada comenzará el año entrante, las entradas para este espectáculo, que reunirá a más de 40 artistas en escena, efectos especiales y un moderno despliegue tecnológico, ya se encuentran disponibles para el público.

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El eje de la historia está en la caracterización de sus personajes, construida a partir de la realidad y cultura del país. El humorista Camilo Cifuentes, quien da vida al Mago de Oz, destaca la búsqueda de matices locales en el montaje y la complejidad dramática de su papel: "Construimos nuestros personajes desde la psicología de nuestra propia realidad. El Mago se proyecta como alguien poderoso, pero en el fondo sufre de una autoestima muy baja. A primera vista parece soberbio, pero en realidad es un ser humano vulnerable que necesita ayuda", afirma el actor.

Por su parte, Adriana Botina interpreta a Dorothy, un rol que le exigió una intensa preparación técnica tras incursionar en otros géneros musicales. "El registro vocal es muy alto, así que me tocó trabajar fuertemente la voz para recuperar la técnica de canto bel. Venía de interpretar música popular y rancheras, por lo que el reto estuvo en volver a darle a la voz ese color más liviano que usaba cuando hacía pop", explica la cantante.

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Más allá del reto técnico, la artista enfatiza la intención de conectar con el público: "El objetivo es que la voz suene muy juvenil. Aunque la Dorothy original es de Kansas, busqué hacer una versión muy natural y "colombianizada" para conectar con el corazón de las familias".

Reconciliación y empatía

A través de la travesía de Dorothy junto al Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, la puesta en escena proyecta un mensaje enfocado en la empatía y las segundas oportunidades. "Lo más importante es el mensaje de reconciliación. La historia comienza con un desastre que gradualmente se transforma en algo positivo. La enseñanza es que todos tenemos la oportunidad de enmendar nuestras faltas, sanar y celebrar en un entorno de amor, felicidad y unión", resalta Botina.

Camilo Cifuentes concluye sobre el impacto que buscan dejar en los espectadores. "Siento que cada persona en el público se va a identificar con algún personaje, porque cada uno representa una faceta de la personalidad humana. Buscamos que se creen esas empatías y que la gente se vaya a casa con un mensaje de esperanza".

Precios y localidades

Actualmente las entradas se encuentran disponibles con tarifas de preventa:

Ciudad Esmeralda Preventa: $125.000 + servicio Precio Full: $155.000 + servicio

Camino Amarillo Preventa: $155.000 + servicio Precio Full: $180.000 + servicio

Experiencia Esmeralda Premium Preventa: $310.000 + servicio Precio Full: $360.000 + servicio



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