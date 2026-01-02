Agatha Christie, Monet y Mozart: las grandes efemérides culturales de 2026

Este 2026, se conmemora 270 años del nacimiento de Mozart, mientras que Agatha Christie y Claude Monet cumplen 50 y 100 años (respectivamente) desde su fallecimiento. Foto: Archivo

Este 2026, se conmemorarán las efemérides de algunos de los personajes más prolíficos de la cultura a nivel mundial. Desde los 50 años del fallecimiento de la “reina del misterio”, Agatha Christie, hasta los 270 años del nacimiento de uno de los músicos más influyentes de la historia, Wolfgang Amadeus Mozart, conozca algunos de los aniversarios de figuras que marcaron la historia de nuestra sociedad.

Jack London

Nacimiento: 12 de enero de 1876 (150 años).

John Griffith Chaney fue un novelista y cuentista estadounidense, que firmó su trabajo bajo el nombre de Jack London. Entre sus obras más reconocidas se encuentra “Colmillo blanco” de (1906) y “La llamada de lo salvaje” (1903). También fue periodista y activista por el partido socialista de Estados Unidos. Su escritura exploraba el vínculo entre naturaleza y hombre. Murió en 1916, a los 40 años.

Agatha Christie

Fallecimiento: 12 de enero de 1976 (50 años).

Reconocida escritora y dramaturga británica, especializada en el género policial. La “reina del misterio” es considerada como la novelista más vendida de todos los tiempos, solo siendo superada por William Shakespeare y la Biblia en ventas mundiales. Entre algunas de sus obras emblemáticas se encuentra “Asesinato en el Orient Express” (1934), “Muerte en el Nilo” (1937) y “El asesinato de Roger Ackroyd” (1929) y “Y no quedó ninguno” (1939). También creó personajes populares, como los detectives Hércules Poirot y Miss Marple. Este año se cumple medio siglo desde su fallecimiento.

Wolfgang Amadeus Mozart

Nacimiento: 27 de enero de 1756 (270 años).

Compositor austriaco y uno de los músicos más influyentes de la historia. Creó obras clásicas de música sinfónica como “La flauta mágica” “Las bodas de Fígaro”, “Don Giovanni”, “Sinfonía n.º 40″ y “Réquiem”. Se le considera un prodigio musical e influyó en diversos músicos, como el mismo Beethoven. El maestro del clasicismo murió a los 35 años y las circunstancias de su fallecimiento todavía son debatidas entre los historiadores, aunque se especula que la causa fue algún tipo de infección bacteriana.

André Gide

Fallecimiento: 19 de febrero de 1951 (75 años).

Escritor francés y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1947. El autor exploró diversos géneros literarios a lo largo de su vida, entre los que se destacan la novela, con obras como “Los sótanos del Vaticano” (1914) y “Los monederos falsos” (1925), y el relato autobiográfico en “Si no fuera un grano de trigo” (1924). A lo largo de su trabajo, ofreció diversas reflexiones en torno a la moral y la estética, factor que lo consolidó como un autor influyente en el modernismo literario francés.

Marguerite Duras

Fallecimiento: 3 de marzo de 1996 (30 años).

Escritora, guionista y directora de cine francesa. Entre sus libros más reconocidos están “El hombre sentado en el pasillo” (1980), “El mal de la muerte” (1982) y “El amante” (1984). Su trabajo se caracteriza por una escritura sensible, íntima y existencialista. También creó guiones destacados como el de “Hiroshima, mon amour”.

Antoni Gaudí

Fallecimiento: 10 de junio de 1926 (100 años).

Arquitecto encargado de diseñar la Basílica de la Sagrada Familia, ícono de Barcelona. También se encargó de otros proyectos como la Casa Batlló, la Casa Milà o el Park Güell, que se han convertido en referentes urbanísticos de la ciudad española. El centenario de su muerte coincide con la designación de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026 por la Unesco, por lo que el Gobierno de España ha nombrado el 2026 como el “Año Gaudí”.

León de Greiff

Fallecimiento: 11 de julio de 1976 (50 años).

Poeta colombiano del siglo XX, quien innovó a partir de la ironía y la sonoridad. A lo largo de su trayectoria, utilizó diversos pseudónimos para firmar sus obras, como Leo Le Gris, Matías Aldecoa, Sergio Stepanski y Gaspar von der Nacht. Uno de sus libros fundamentales es “Tergiversaciones” (1925), el cual cumplió un centenario de su publicación el año pasado.

José Lezama Lima

Fallecimiento: 9 de agosto de 1976 (50 años).

Escritor e intelectual cubano. Fue el director de Orígenes, una de las revistas de literatura más importantes en Cuba. Una de sus novelas es “Paradiso” (1966), la cual entremezcla elementos autobiográficos con una narrativa neobarroca y surrealista. Esta obra lo llevó a posicionarse como un autor destacado dentro la literatura latinoamericana.

Bertolt Brecht

Fallecimiento: 14 de agosto de 1956 (70 años).

Dramaturgo y poeta alemán, conocido por ser el creador del llamado teatro épico o dialéctico, el cual es un estilo de dramaturgia que busca generar conciencia política y social en el público, a partir de distintas técnicas y puestas en escena para lograr este objetivo. Posiblemente, una de sus obras más reconocidas es “La ópera de Tres Centavos“, la cual en los primeros cinco años de su estreno se presentó más de 1.000 veces y se tradujo a 18 idiomas.

Manuel de Falla

Nacimiento: 23 de noviembre de 1876 (150 años).

Compositor español, considerado uno de los más importantes e influyentes del país europeo en la primera mitad del siglo XX. Algunas de sus composiciones más importantes son: “El amor brujo”, “El sombrero de tres picos”, las “Siete canciones populares españolas para voz y piano” y “Noches en los jardines de España”. Sus obras se enmarcan en la corriente de nacionalismo musical, junto a otros autores como Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina o Joaquín Rodrigo.

Carlo Collodi

Nacimiento: 24 de noviembre de 1826 (200 años).

Escritor, periodista y creador de la emblemática novela infantil “Las aventuras de Pinocho”. Carlo Collodi era un pseudónimo de Carlo Lorenzini, el hombre detrás de la historia de Pinocho, un muñeco de madera que quiere convertirse en un niño de verdad. La historia ha sido objeto de múltiples adaptaciones y es la cúspide de la trayectoria de Collordi, enfocada en la producción de libros infantiles y juveniles.

Claude Monet

Fallecimiento: 5 de diciembre de 1926 (100 años).

Pintor francés, representante de la corriente artística del impresionismo. Su estilo de pincelada suelta, como la de Auguste Renoir, fue uno de los elementos que dio paso a esta corriente artística. Entre sus series más destacadas se encuentran la Catedral de Rouen, los Álamos y los Nenúfares. Su arte estuvo marcado por un fuerte interés en la naturaleza y llegó a consolidarse como una figura central del arte moderno.

Gustave Flaubert

Nacimiento: 12 de diciembre de 1821 (205 años).

Autor francés y uno de los máximos exponentes del realismo literario. Su escritura lo llevó a ser considerado como uno de los mejores novelistas de todos los tiempos. Su obra más destacada, “Madame Bovary”, se constituyó como una fuerte crítica al romanticismo y a la burguesía de la época.

Rainer Maria Rilke

Fallecimiento: 29 de diciembre de 1926 (100 años).

Poeta y novelista austriaco y uno de los representantes de la literatura en lengua alemana. Su trayectoria está marcada por grandes obras, como “Los Sonetos a Orfeo” (1922) y “Cartas a un joven poeta” (1929). Su estilo se caracterizó por una fuerte influencia del simbolismo y el misticismo.