Estos son algunos libros, películas y personajes que entran al dominio público en 2026

Obras de Thomas Mann y William Faulkner entrarán en la lista del dominio público. Foto: German Federal Archive y AP

Cada 1° de enero se celebra el Día del Dominio Público, una jornada en la que se reconocen aquellas creaciones que podrán ser utilizadas por otros sin que se requiera una autorización. Esto se realiza en concordancia con el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, firmado en Suiza en 1886 y revisado en 1979.

Este año, la Biblioteca Nacional de Colombia anunció que entran a esta lista las obras de autores colombianos fallecidos en 1945, “en cumplimiento de la normativa nacional que establece una vigencia de derechos patrimoniales de 80 años después de la muerte del autor”, dijeron.

Algunos de ellos son Luis A. Calvo, “uno de los compositores más influyentes de la historia musical colombiana”. A él se unen las obras de compositores como Fulgencio García, Francisco Diago Cortaire, Victoriano Ordóñez, Arturo Patiño y Martín Alberto Rueda. Por otro lado, los textos de escritores como Laureano García Ortiz, Jesús María Henao, Nemesio Camacho, entre otros, también hacen parte de la lista.

Por otro lado, el Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke confirmó que este año se podrán usar libremente personajes como Betty Boop (en su era de Dizzy Dishes), los personajes Blondie y Dagwood del cómic “Blondie”, nueve caricaturas de Mickey Mouse publicadas en 1930 y Rover (la primera versión de “Pluto”).

Desde Fleischer Studios, que tienen los derechos de Betty Boop, emitieron el siguiente comunicado: “Si bien los derechos de autor de la serie animada “Dizzy Dishes” podrían pasar a dominio público en 2026, esto no afecta los derechos de autor de Fleischer Studios sobre el personaje BETTY BOOP completamente desarrollado, creado por Fleischer Studios en series animadas posteriores y otros usos, y que continúa utilizando en la actualidad. Por lo tanto, los derechos de autor de Fleischer Studios sobre dicho personaje permanecerán vigentes durante algunos años, al igual que los derechos de autor de Fleischer Studios sobre las numerosas versiones revisadas y modernas posteriores del personaje BETTY BOOP y sus elementos relacionados".

Además, entrarán obras literarias como “Mientras agonizo”, de William Faulkner, y “Muerte en la vicaría”, de Agatha Christie. Desde la literatura, textos de escritores como el alemán Thomas Mann, el poeta estadounidense Wallace Stevens y el filósofo José Ortega y Gasset. Títulos como “La montaña mágica” y “La rebelión de las masas” “podrán ser reeditadas, adaptadas o reversionadas a menor costo por editores locales, al igual que la poesía intelectual de Stevens”, según reportó La Nación.

En el mundo del cine lo hará la primera adaptación de “All Quiet on the Western Front”, dirigida por Lewis Milestone, “Hell’s Angels”, de Howard Hughes, “The Big Trail”, de Raoul Walsh, entre otras.

A nivel musical, composiciones como “Georgia on My Mind,” escrita por Stuart Gorrell y Hoagy Carmichael; “Dream a Little Dream of Me,” escrita por Fabian Andre, Wilbur Schwandt y Gus Kahn; “On the Sunny Side of the Street,” de Dorothy Fields y Jimmy McHugh. Además, “I Got Rhythm,” “I’ve Got a Crush on You,” “But Not for Me,” y “Embraceable You,” escritas por Ira Gershwin y George Gershwin, también hacen parte de la lista.

