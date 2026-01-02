El Año Gaudí: se cumple el centenario de la muerte del arquitecto de la Sagrada Familia

Uno de los hitos arquitectónicos de Gaudí fue la construcción de la Sagrada Familia, pero en su trayectoria se incluyen otras obras como la Casa Batlló, la Casa Milà o el Park Güell, distintivos de Barcelona.

Este 2026, Barcelona conmemorará el centenario de la muerte del arquitecto de la Basílica de la Sagrada Familia, Antoni Gaudí, siendo esta una importante efeméride que coincide con la capitalidad mundial de la arquitectura de esa ciudad.

El año Gaudí quiere ser un homenaje al legado de uno de los nombres más reconocidos y disruptivos de la arquitectura del siglo XX, por su manera profundamente innovadora de entender la relación entre ciencia, cultura y espiritualidad.

Este legado está representado en sus edificios, 14 de ellos ubicados en Cataluña como la ya citada Sagrada Familia, pero también otros como la Casa Batlló, la Casa Milà o el Park Güell, distintivos de Barcelona.

El programa de esta efeméride se estructurará alrededor de una exposición en el Museu d’Història de Catalunya y del Gaudí International Congress 2026, que recogerá novedosos trabajos de investigación.

Además, en junio se dará el estreno de “Set Somnis de Gaudí” (Los siete sueños de Gaudí), un concierto sinfónico dedicado al artista, el cual, a través de la música, intentará recrear varios momentos clave de la vida y el legado de Gaudí.

La presentación tendrá lugar en el Palau de la Música Catalana y contará con la participación de 200 músicos de la London Philharmonia Orchestra y de los coros del Orfeó Català,

La efeméride de Gaudí fue declarada por el Gobierno español como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) y en un boletín oficial manifestaron que “la celebración del Centenario Gaudí 2026, con ocasión del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, será una ocasión única para poner en valor el legado urbanístico y arquitectónico de dicho artista”.

A esta celebración se le suma el hecho de que, de febrero a diciembre, Barcelona será la capital mundial de la arquitectura, y acogerá el congreso de la Unión Internacional de Arquitectos del 28 de junio al 2 de julio, con una asistencia prevista de 10.000 profesionales.

Las actividades de este evento se desarrollarán en más de 75 espacios, como museos, mercados, bibliotecas, plazas y calles, con el objetivo de reflexionar sobre la urbe del futuro.

¿Quién era Antoni Gaudí?

Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Reus, España. De acuerdo con National Geographic, durante su niñez, tuvo algunos quebrantos en su salud, lo cual lo obligaba a mantenerse en casa. En esta época se dedicó a la contemplación de la naturaleza, un elemento que le serviría como referente en sus posteriores obras.

Mientras estudiaba, Gaudí realizó colaboraciones con otros destacados arquitectos como Josep Fontserè, Francisco de Paula del Villar y Joan Martorell. Su primera obra fue la casa Vicens, un edificio que comenzó a posicionarlo como un personaje reconocido en esta disciplina.

En 1883, el catalán aceptó encargarse de la construcción de la Sagrada Familia, un proyecto que su colega, Francisco de Paula Villar, inició en 1882. Gaudí dedicó más de cuarenta años a la construcción de este templo, que terminaría convirtiéndose en una de las obras clave del modernismo.

El 10 de junio de 1926 murió atropellado por un tranvía y fue enterrado en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, ubicada dentro de la Basílica de la Sagrada Familia. Cien años después de su fallecimiento, el legado que Gaudí dejó en la arquitectura sigue vigente y su trabajo marcó un antes y un después en el distintivo estilo urbanístico de Barcelona.