Agenda cultural: los planes para Halloween y la primera semana de noviembre

Fecha: 5 al 8 de noviembre. Lugar: Calle 97 # 17-31. Entrada: entre COP 35.000 y COP 55.000, dependiendo del día de asistencia. Detalles del evento: la Feria del Millón mantiene la esencia con la que comenzó hace 14 años: por un lado, servir de vitrina a cientos de artistas plásticos que no tienen dónde exponer, y, por el otro, permitir que un público amplio se acerque al arte a adquirir obras a precios asequibles. Es posible encontrar obras desde COP 800.000 hasta COP 2,7 millones.

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Su nombre alude a que las obras inicialmente tenían un tope de un millón de pesos, pero, como es natural, con el paso del tiempo ese incremento del precio ha sido apenas simbólico teniendo en cuenta que los costos de producción suben cada año: desde la marquetería hasta la impresión de una fotografía. Sin embargo, la feria conserva la idea original y es posible encontrar obras desde 800 mil pesos hasta 2.7 millones de pesos.

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Café Filosófico con Humberto de la calle

Fecha: sábado 31 de octubre a las 11 a. m.

Lugar: Librería Lerner de la 93.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: en su nuevo libro, “La democracia fatigada”, un análisis coyuntural, pero también de largo alcance sobre el paso del gobierno Petro al gobierno de De la Espriella, Humberto de la Calle reflexiona sobre una democracia que ya sucumbió a la crisis de representación y que tal vez no podrá ser salvada por procesos participativos.

Los mecanismos de la democracia se están fatigando. No se trata sólo de un fenómeno colombiano; lo partidos como un grupo de interés entre muchos, las elecciones, las “guerras culturales” parecen sugerir en el mundo entero que nuestros sueños de cambio ya no vienen de la política. Cuando las “democracias liberales” mismas son las que corroen el Estado de Derecho, ¿qué hacer?

Exsenador de la República durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - José Vargas

Le Grand Tango con el Quinteto Astor Piazzolla

Fecha: jueves 5 de noviembre.

Lugar: Teatro Cafam.

Entrada: desde COP 80.000.

Detalles del evento: más de 25 años después de su creación, el Quinteto Astor Piazzolla, agrupación dedicada a preservar y difundir la obra del revolucionario bandoneonista y compositor argentino, llega a Colombia en una gira nacional con “Le Grand Tango”, un programa que recorre algunas de las piezas más representativas de su universo musical.

Del lienzo al rostro: maquillaje para Halloween inspirado en arte

Fecha: viernes 30 de octubre.

Lugar: Museo de Arte Miguel Urrutia.

Entrada: libre, con inscripción previa.

Detalles del evento: tras un recorrido por algunas obras de arte emblemáticas del museo, los participantes podrán inspirarse en las formas y los colores para crear un disfraz o maquillaje inspirado por su obra favorita. El espacio será liderado por la mediadora Natalia Casas.

Tardeando el centro

Fecha: viernes 30 de octubre.

Lugar: distintos puntos del centro de la ciudad (revisar la página web www.fuga.gov.co).

Entrada: la mayoría de eventos son gratuitos, pero algunos tienen costo. Más precisión en la página.

Detalles del evento: la programación contiene funciones escénicas de entrada libre hasta exposiciones de gran formato en museos, talleres de creación literaria y experiencias gastronómicas.La iniciativa se presenta como intento de apropiación de los espacios culturales del Centro Histórico de Bogotá.

“Sensatez y sentimiento” en cines

Fecha: desde el 29 de octubre en cines.

Lugar: principales salas de cine del país.

Entrada: desde COP 15.000.

Detalles del evento: de Focus Features y Working Title viene una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, “Sensatez y sentimiento”: una historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas, protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles.

Cine club: “The Rocky Horror Picture Show”

Fecha: sábado 31 de octubre.

Lugar: Librería El gato que bebe y lee (calle 70 # 11-48).

Entrada: COP 30.000.

Detalles del evento: Ikiru Cine Club presenta la proyección del filme “The Rocky Horror Picture Show”. Los asistentes deberán ir disfrazados de su personaje favorito de la película de 1976 y, además, incentivar la participación de los asistentes con cantos, gritos, aplausos y baile. El espacio contará con el crítico André Didyme-Dome.

Colores de Casa

Fecha: domingo 1° de noviembre.

Lugar: Centro Nacional de las Artes.

Entrada: libre, con inscripción previa.

Detalles del evento: desde México, Colores de Casa es una ficción dancística de House Afrojarojo, que imagina un territorio en transformación y pregunta cómo las prácticas culturales encuentran nuevas maneras de permanecer, mezclarse y construir hogar. La obra nace del encuentro entre el son jarocho y la cultura house, dos universos en los que música, danza, celebración y comunidad ocupan un lugar central.

Obra de teatro “Macbeth”

Fecha: 30 y 31 de octubre, y del 5 al 7 de noviembre.

Lugar: Casa del Teatro Nacional (Cra. 20 # 37-54).

Entrada: COP 62.000.

Detalles del evento: esta adaptación de la obra de William Shakespeare, dirigida por Katalina Moskowictz, presenta una visión contemporánea de esta tragedia en la que se explora el poder, la ambición y el duelo sin mujeres en escena, pues es protagonizada por cinco actores.

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