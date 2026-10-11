“¿Cómo podemos comunicar con claridad lo que los escritores quieren decir si se encuentran frente a lectores que parecen incapaces de entender una metáfora, un argumento más o menos complejo?”, cuestionó Manguel.

El escritor argentino Alberto Manguel, quien este sábado brindó el discurso inaugural de la trigésima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) Monterrey, advirtió que aunque globalmente el número de lectores no ha disminuido, la comprensión de un texto escapa a la mayoría de ellos.

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Alberto Manguel en FIL Monterrey: hay más lectores, pero menos comprensión de los textos

El autor habló ante una nutrida concurrencia que asistió a la ceremonia de arranque de la FIL Monterrey que se realiza en la capital del estado de Nuevo León, norte de México, del 10 al 18 de octubre.

“¿De qué manera podemos, como lectores, interpretar correctamente lo que un autor está tratando de comunicar si no podemos entender el significado de un texto, cómo podemos responder a las observaciones de otra persona en la vida cotidiana y cómo podemos esperar que esa otra persona responda adecuadamente a las nuestras?”, agregó el escritor.

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En ese sentido, Manguel cuestionó cómo pueden existir los “buenos ciudadanos” en una sociedad en la que no logramos entender lo que estamos diciendo.

Añadió que a mediados del siglo XIII Tomás de Aquino (fraile y teólogo católico) advirtió que las limitaciones de la lengua humana son tales que no podemos exigir actos virtuosos a ciudadanos, salvo de manera muy superficial.

El autor consideró además que la sociedad actual, como todo lo que ha sido creado por los seres humanos, es un producto de la imaginación y la materialización de algo que surge conceptualmente como una posible solución a la pregunta de cómo convivir.

“Imaginamos el mundo para experimentarlo en la mente antes de experimentarlo en la realidad, imaginamos un sistema de convivencia antes de establecer gobiernos y definir fronteras y contamos esas imaginaciones en lo que llamamos literatura”, explicó.

Por otra parte, ante el lleno total del auditorio donde se realizó el evento, Manguel expresó: “Si el libro ha muerto, me alegra ver tanta gente en su funeral, cuerpo y alma presentes”.

“En estos días donde el prestigio de la palabra escrita ya casi desvanecido y donde la creación artística está amenazada por máquinas que diestramente imitan la creación humana; cómo y por qué seguir creyendo en el libro, esa criatura que Monterrey valientemente se esfuerza en ensalzar”, estableció.

La Feria Internacional del Libro Monterrey 2026 se celebra como cada año en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios (Cintermex) y tiene como invitado especial a El Colegio Nacional, institución que desde hace 80 años reúne a las voces más influyentes del pensamiento mexicano.