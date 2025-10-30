Alcaldía convoca a artistas para hacer esculturas inspiradas en la obra de Rafael Pombo

Las propuestas ganadoras serán instaladas en el Centro Histórico de Bogotá. Foto: IDU

Con el acercamiento de un nuevo aniversario del nacimiento del poeta Rafael Pombo, que se celebrará el próximo 7 de noviembre, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha decidido organizar un homenaje a su obra. Los artistas que tengan propuestas de esculturas inspiradas en las fábulas de este reconocido escritor colombiano del siglo XIX.

A través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el Distrito abrió la invitación a “Un Universo de Cuentos y Fantasía en el Centro Histórico”, un homenaje público al legado del poeta bogotano. Los interesados en participar, tendrán hasta el próximo 4 de noviembre para presentar una propuesta de diez obras inspiradas en el legado artístico de Rafael Pombo.

“Queremos que la magia de Pombo, ciudadano bogotano, vuelva a recorrer las calles del Centro, llenando de imaginación y color los espacios de nuestra ciudad. Que la belleza de su literatura llegue a niños, niñas y familias de nuevas generaciones a través del arte público, de sus fábulas y personajes, y que el Centro se convierta en un gran escenario para la infancia”, afirmó Blanca Andrea Sánchez, directora de la FUGA.

Tras el cierre de la convocatoria, la propuesta escogida será instalada en el Centro Histórico de Bogotá. Además, el artista ganador recibirá un estímulo destinó COP 16.000.000.

El objetivo es desarrollar una propuesta que contemple planos técnicos, renders y un concepto estético y curatorial, definiendo los materiales, dimensiones (entre 1,50 y 1,80 metros) y demás especificaciones necesarias para su producción futura en fibra de vidrio. La convocatoria se centra únicamente en la propuesta creativa de las esculturas, las cuales deberán dialogar con el contexto patrimonial y urbano del sector, en armonía con las obras históricas y contemporáneas que lo habitan.

Además, en la tarde de hoy se realizará un consultorio gratuito para resolver dudas y brindar asesoría a los interesados. Si quiere asistir a este espacio, puede hacerlo a través de este link.

Y, si quiere postular su conjunto de obras, deberá hacerlo a través de la plataforma de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte “Invitaciones Culturales”. Puede acceder a ella a través de este enlace.