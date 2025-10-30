Feria del Libro de Cali 2025: eventos y programación del 30 de octubre

La FIL Cali cumple diez años y pone en el centro la lengua, la cultura y los autores colombianos. Foto: FIL Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su décima edición, la Feria Internacional del Libro de Cali 2025 rinde homenaje a Colombia como país invitado, después de haber contado con naciones como Japón, México y Francia. Reconocer a Colombia como eje de una feria internacional representa, además, una invitación a valorar la fuerza del español como puente cultural y a celebrar la creación literaria en todas sus formas.

El evento también contará con una nueva zona infantil y un auditorio permanente dedicados a actividades familiares que promueven la lectura desde la niñez.

La feria cuenta con entrada libre desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Además, permite el ingreso de mascotas.

A continuación, presentamos algunos de los eventos de los que podrá disfrutar este jueves 30 de octubre.

Programación de FIL Cali para este jueves 30 de octubre

BIBLIOTECAS

Taller Interactivo: “Sombras y Espíritus de la Tierra” A cargo de Javier Morcillo y Andrés Felipe Morcillo

CARPA BIBLIOTECAS QUE TEJEN

11:00 a.m a 12:00 m.

SOY LOCAL

Concierto de La Estudiantina de la Institución Universitaria IPC

LA RETRETA

11:00 a.m.

LA ESCUELA ESCRIBE A CALI

Taller “Historias que se hacen libro”

CARPA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI

11:00 a.m. a 12:00 m.

INFANTIL

Show Canino

Invita Grupo de Guias Caninos de la Policia Nacional

ZONA VERDE PLAZOLETA DEL CAM

11:00 a.m.

LOS EMPRESARIOS, UN LIBRO ABIERTO

Presentación de la iniciativa “Salsa sin miseria”, de Sergio Valdés Invita la Camara de Comercio de Cali

AUDITORIO CELSIA

11:30 a 12:15 p.m.

LA ESCUELA ESCRIBE A CALI

Laboratorio de Ideas (Actividades interactivas para familias)

CARPA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI

12:00 m. a 2:00 p.m.

SOY LOCAL

Conversatorio: Candelaria y su aporte a las letras del Valle del Cauca

AUDITORIO CELSIA

12:30 a 1:15 p.m.

BIBLIOTECAS

Encuentro “Territorios de la Palabra, Voces en Red” Participan: Diana Carolina Giraldo, Anamaría Bedoya y Andrés Felipe Ávila

CARPA BIBLIOTECAS QUE TEJEN

1:00 a 2:20 p.m.

UNIVERSIDADES

Presentación del libro “Las obligaciones civiles y el proceso ejecutivo”, de Juan Ramón Pérez Chicué (Ediciones El Silencio)

AUDITORIO GEUP

1:00 a 1:45 p.m.

VER PARA LEER

Presentación de los libros: “Guías de estudio”, “Lo que quise decir en versos”, “Marco Constitucional y responsabilidad de la función notarial en Colombia”, “Entre versos y melodías”

A cargo de Mónica Ossa (Ediciones Grainart)

AUDITORIO TQ

2:00 a 2:45 p.m.

PENSAR EL HOY

Conversatorio: Extractivismo, minería y conflictos socioambientales en Vaupés y Guainía

Participan Esteban Rozo Pabón y Diego Armando Burgos Salamanca

Organiza Banco de La República

AUDITORIO COLOMBIA

2:00 a 2:45 p.m.

EL VALLE Y SUS LETRAS

Presentación del libro “Déjame Contarte una Historia”, de Hernán Darío España

CARPA EL VALLE Y SUS LETRAS

2:00 p.m.

SOY LOCAL

Actividad pedagógica: Caballete a la urbe

Organizan Institución Universitaria IPC y Que dicha café

PLAZOLETA DEL CAM/ZONA INFANTIL

2:00 p.m.

LA ESCUELA ESCRIBE A CALI

Taller: “Astrología para conocernos: Signos, historias y estrellas”

CARPA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI

2:00 a 3:00 p.m.

SOY LOCAL

Mesa de Radio/Conversatorio: “Exijo ser un héroe”. A cargo de ORE.

AUDITORIO SCARPETTA GNECCO

2:00 a 4:00 p.m.

INFANTIL

Taller: “Tu planeta esencial”

A cargo de LuaBooks

CARPA INFANTIL

2:00 a 3:00 p.m.

VER PARA LEER

Conversatorio: Visitantes de otros mundos según “El Libro de Urantia”

A cargo de Isabel Reinoso y Norma Caicedo

AUDITORIO CELSIA

2:30 a 3:15 p.m.

BIBLIOTECAS

Charla y taller: Metáforas del corazón: filosofar el fomento de las LEO A cargo de Didier Álvarez

CARPA BIBLIOTECAS QUE TEJEN

2:30 a 4:00 p.m.

UNIVALLE

Presentación “Sustentabilidad y soberanía alimentaria. Trabajos de investigación y prácticas“, de Clara Sophía Millán, Faisury Cardona, Alba Nidia Castaño y Óscar Buitrago

CARPA UNIVALLE

3:00 a 3:45 p.m.

SOY LOCAL

¿Qué lees que adivinas?, desarrollo de un juego para la construcción de biografías lectoras

A cargo de Oromo y Friz Froz Fruz

AUDITORIO TQ

3:00 a 3:45 p.m.

SOY LOCAL

Presentación del libro “In the eye of the storm”, de Gloria Arboleda

Conversa con Paola Guevara

AUDITORIO COLOMBIA

3:00 a 3:45 p.m.

SOY LOCAL

Charla/Escucha: “Pinguino Estereo: la historia musical de los caleños”

A cargo de Jorge Franco y Freddy Castaño.

CARPA SOY LOCAL

3:00 a 4:00 p.m.

UNIVERSIDADES

Presentación del libro “Vaupés multilingüe. Experiencia del fortalecimiento de capacidades locales para la investigación y promoción de las lenguas nativas”, por Adela Parra-Romero y Robin Castro-Gil. (Universidad Icesi)

AUDITORIO GEUP

3:00 a 3:45 p.m.

LA ESCUELA ESCRIBE A CALI

Laboratorio de Ideas (Actividades interactivas para familias)

CARPA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI

3:00 a 4:00 p.m.

INFANTIL

Conversatorio con la ilustradora infantil, Ocaria Campos. A propósito de sus libros “Colombia y sus Selva - Mares” (Graficali)

CARPA INFANTIL

3:30 a 4:15 p.m.

PENSAR EL HOY

Presentación del libro “Removiendo barreras para la incorporación, retención y avance de las mujeres en el campo STEM para la industria verde”, de Elizabeth Gómez

Organiza: Semillas de Mujer y Fundación Bibliotec

AUDITORIO CELSIA

3:30 a 4:15 p.m.

Para conocer la programación completa, visite la página oficial del evento: www.filcali.com/programacion