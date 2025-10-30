Feria del Libro de Cali 2025: eventos y programación del 30 de octubre

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En su décima edición, la Feria Internacional del Libro de Cali 2025 rinde homenaje a Colombia como país invitado, después de haber contado con naciones como Japón, México y Francia. Reconocer a Colombia como eje de una feria internacional representa, además, una invitación a valorar la fuerza del español como puente cultural y a celebrar la creación literaria en todas sus formas.
El evento también contará con una nueva zona infantil y un auditorio permanente dedicados a actividades familiares que promueven la lectura desde la niñez.
La feria cuenta con entrada libre desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Además, permite el ingreso de mascotas.
A continuación, presentamos algunos de los eventos de los que podrá disfrutar este jueves 30 de octubre.
Programación de FIL Cali para este jueves 30 de octubre
BIBLIOTECAS
Taller Interactivo: “Sombras y Espíritus de la Tierra” A cargo de Javier Morcillo y Andrés Felipe Morcillo
CARPA BIBLIOTECAS QUE TEJEN
11:00 a.m a 12:00 m.
SOY LOCAL
Concierto de La Estudiantina de la Institución Universitaria IPC
LA RETRETA
11:00 a.m.
LA ESCUELA ESCRIBE A CALI
Taller “Historias que se hacen libro”
CARPA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI
11:00 a.m. a 12:00 m.
INFANTIL
Show Canino
Invita Grupo de Guias Caninos de la Policia Nacional
ZONA VERDE PLAZOLETA DEL CAM
11:00 a.m.
LOS EMPRESARIOS, UN LIBRO ABIERTO
Presentación de la iniciativa “Salsa sin miseria”, de Sergio Valdés Invita la Camara de Comercio de Cali
AUDITORIO CELSIA
11:30 a 12:15 p.m.
LA ESCUELA ESCRIBE A CALI
Laboratorio de Ideas (Actividades interactivas para familias)
CARPA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI
12:00 m. a 2:00 p.m.
SOY LOCAL
Conversatorio: Candelaria y su aporte a las letras del Valle del Cauca
AUDITORIO CELSIA
12:30 a 1:15 p.m.
BIBLIOTECAS
Encuentro “Territorios de la Palabra, Voces en Red” Participan: Diana Carolina Giraldo, Anamaría Bedoya y Andrés Felipe Ávila
CARPA BIBLIOTECAS QUE TEJEN
1:00 a 2:20 p.m.
UNIVERSIDADES
Presentación del libro “Las obligaciones civiles y el proceso ejecutivo”, de Juan Ramón Pérez Chicué (Ediciones El Silencio)
AUDITORIO GEUP
1:00 a 1:45 p.m.
VER PARA LEER
Presentación de los libros: “Guías de estudio”, “Lo que quise decir en versos”, “Marco Constitucional y responsabilidad de la función notarial en Colombia”, “Entre versos y melodías”
A cargo de Mónica Ossa (Ediciones Grainart)
AUDITORIO TQ
2:00 a 2:45 p.m.
PENSAR EL HOY
Conversatorio: Extractivismo, minería y conflictos socioambientales en Vaupés y Guainía
Participan Esteban Rozo Pabón y Diego Armando Burgos Salamanca
Organiza Banco de La República
AUDITORIO COLOMBIA
2:00 a 2:45 p.m.
EL VALLE Y SUS LETRAS
Presentación del libro “Déjame Contarte una Historia”, de Hernán Darío España
CARPA EL VALLE Y SUS LETRAS
2:00 p.m.
SOY LOCAL
Actividad pedagógica: Caballete a la urbe
Organizan Institución Universitaria IPC y Que dicha café
PLAZOLETA DEL CAM/ZONA INFANTIL
2:00 p.m.
LA ESCUELA ESCRIBE A CALI
Taller: “Astrología para conocernos: Signos, historias y estrellas”
CARPA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI
2:00 a 3:00 p.m.
SOY LOCAL
Mesa de Radio/Conversatorio: “Exijo ser un héroe”. A cargo de ORE.
AUDITORIO SCARPETTA GNECCO
2:00 a 4:00 p.m.
INFANTIL
Taller: “Tu planeta esencial”
A cargo de LuaBooks
CARPA INFANTIL
2:00 a 3:00 p.m.
VER PARA LEER
Conversatorio: Visitantes de otros mundos según “El Libro de Urantia”
A cargo de Isabel Reinoso y Norma Caicedo
AUDITORIO CELSIA
2:30 a 3:15 p.m.
BIBLIOTECAS
Charla y taller: Metáforas del corazón: filosofar el fomento de las LEO A cargo de Didier Álvarez
CARPA BIBLIOTECAS QUE TEJEN
2:30 a 4:00 p.m.
UNIVALLE
Presentación “Sustentabilidad y soberanía alimentaria. Trabajos de investigación y prácticas“, de Clara Sophía Millán, Faisury Cardona, Alba Nidia Castaño y Óscar Buitrago
CARPA UNIVALLE
3:00 a 3:45 p.m.
SOY LOCAL
¿Qué lees que adivinas?, desarrollo de un juego para la construcción de biografías lectoras
A cargo de Oromo y Friz Froz Fruz
AUDITORIO TQ
3:00 a 3:45 p.m.
SOY LOCAL
Presentación del libro “In the eye of the storm”, de Gloria Arboleda
Conversa con Paola Guevara
AUDITORIO COLOMBIA
3:00 a 3:45 p.m.
SOY LOCAL
Charla/Escucha: “Pinguino Estereo: la historia musical de los caleños”
A cargo de Jorge Franco y Freddy Castaño.
CARPA SOY LOCAL
3:00 a 4:00 p.m.
UNIVERSIDADES
Presentación del libro “Vaupés multilingüe. Experiencia del fortalecimiento de capacidades locales para la investigación y promoción de las lenguas nativas”, por Adela Parra-Romero y Robin Castro-Gil. (Universidad Icesi)
AUDITORIO GEUP
3:00 a 3:45 p.m.
LA ESCUELA ESCRIBE A CALI
Laboratorio de Ideas (Actividades interactivas para familias)
CARPA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALI
3:00 a 4:00 p.m.
INFANTIL
Conversatorio con la ilustradora infantil, Ocaria Campos. A propósito de sus libros “Colombia y sus Selva - Mares” (Graficali)
CARPA INFANTIL
3:30 a 4:15 p.m.
PENSAR EL HOY
Presentación del libro “Removiendo barreras para la incorporación, retención y avance de las mujeres en el campo STEM para la industria verde”, de Elizabeth Gómez
Organiza: Semillas de Mujer y Fundación Bibliotec
AUDITORIO CELSIA
3:30 a 4:15 p.m.
Para conocer la programación completa, visite la página oficial del evento: www.filcali.com/programacion