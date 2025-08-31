Alerta en Perú: presuntos invasores ingresaron a zona arqueológica de geoglifos

Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa conforman un paisaje cultural con profundo significado y simbolismo, pues expresan el mundo mágico y religioso de las sociedades prehispánicas Paracas y Nasca. Foto: MINISTERIO DE CULTURA DE PERÚ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Unas 200 personas ingresaron ilegalmente en una zona de geoglifos, protegida por el Estado peruano, en la provincia de Nazca, en la sureña región de Ica, ante la falta de presencia de la Policía Nacional, que acataba un festivo por el día de Santa Rosa de Lima, la patrona institucional, según informaron los medios locales.

Los presuntos invasores llegaron durante la madrugada del 30 de agosto y se ubicaron en el sector de Buena Fe, una zona de geoglifos en Nazca, dado que el lugar no está cercado y se puede acceder sin mayor obstáculo, reportó Canal N desde el lugar.

Representantes del Ministerio de Cultura denunciaron el hecho ante la Policía del sector para retirar a los invasores, pero el operativo se dilató porque este día es festivo a nivel nacional y especialmente para la Policía Nacional de Perú, agregó el medio televisivo.

En esa provincia desértica se encuentran las reconocidas Líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos inmensos con figuras de animales y plantas, que suelen ser vistas desde el aire en vuelos de avionetas turísticas, pero que en los últimos años son blanco de mafias de tráfico de tierras o de mineros ilegales que pretenden extender sus actividades en esa zona.

Nazca: 200 invasores ocupan zona arqueológica de Buena Fe y ponen en riesgo geoglifos protegidos por el Ministerio de Cultura. @MinCulturaPe @PoliciaPeru pic.twitter.com/maIyfQRKBn — Revista Lima Gris (@Limagris) August 30, 2025

Precisamente, en el vecino desierto de Ocucaje, también en Ica, el 29 de agosto se anunció el descubrimiento del esqueleto de un enorme pájaro marino que vivió hace 20 millones de años en esa zona del sur peruano.

El reconocido paleontólogo peruano Mario Urbina encontró un pesado bloque rocoso que contiene los restos fósiles en perfecto estado de conservación de un ave que sería una nueva especie nunca antes estudiada, y por lo tanto, aún pendiente de identificar y de nombrar, de acuerdo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Se trata del esqueleto articulado, sin huesos sueltos, de un pájaro marino entero de aproximadamente un metro y medio de largo, similar a las dimensiones de un cóndor actual.