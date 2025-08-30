Las obras de Beatriz González llegan a Brasil: seis décadas de arte colombiano

Beatriz González es artista, historiadora e investigadora santandereana. Foto: Óscar Pérez

La Pinacoteca de São Paulo inaugura este 30 de agosto Beatriz González: La imagen en tránsito, la primera gran retrospectiva en Brasil de una de las artistas colombianas más influyentes de América Latina. La exposición, coproducida por el Barbican Centre de Londres y el Astrup Fearnley Museet de Oslo, reunirá más de 100 obras que recorren seis décadas de su trayectoria.

Curada por Pollyana Quintella y Natalia Gutiérrez, la muestra ofrece la presentación más completa de González en Brasil y representa un regreso significativo luego de su participación en la XI Bienal de São Paulo en 1971, donde presentó sus hoy icónicas piezas de mobiliario.

Beatriz González, nacida en 1932, es reconocida por su mirada crítica sobre la cultura popular y la historia reciente de Colombia. A través de la ironía y una paleta de colores vibrantes, su obra aborda temas como el gusto, el statu quo, la violencia, el desplazamiento y la desigualdad, conectando y desafiando al público de manera única.

A lo largo de su carrera ha producido una obra en la que resaltan temas como la historia política de Colombia, el conflicto armado, la memoria colectiva y la cultura visual popular. Desde una pintura que ella misma calificó como de provincias, Beatriz González ha desarrollado un lenguaje artístico propio que ha trascendido fronteras y escuelas estéticas.

La exposición confirma el lugar de González como una de las creadoras más aclamadas de América Latina, y ofrece a los visitantes brasileños la oportunidad de recorrer su imaginario visual y político en un recorrido que condensa décadas de reflexión, provocación y experimentación artística.