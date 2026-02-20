Alternativa Film Festival busca artistas colombianos para diseñar su imagen oficial de 2026

El Alternativa Film Festival es un evento realizado por inDrive que busca promover el cine de impacto social. Foto: Alternativa Film Festival

Alternativa Film Festival (AFF), evento realizado por inDrive, lanzó una convocatoria que busca artistas visuales colombianos para diseñar su imagen oficial de este 2026. El festival se llevará a cabo del 21 al 30 de abril en Medellín.

La obra seleccionada será difundida tanto en medios impresos como digitales, garantizando su visibilidad en todas las plataformas de Alternativa. Además, el artista o el colectivo que gane recibirá un premio de USD 1.000. Esta es la primera vez que el festival realiza una convocatoria abierta para crear una imagen que pueda representar al evento.

“Creemos que esta colaboración no solo dará forma a la identidad visual del festival de este año, sino que también nos ayudará a construir una tradición significativa a largo plazo: encargar los afiches del festival a artistas locales en cada sede y crear un archivo creciente de obras que podrán evolucionar hacia ediciones coleccionables y una futura exposición”, dijo Andjelka Jankovic, jefe de Mercadeo y Comunicaciones de Alternativa Film Festival.

En la convocatoria pueden participar artistas visuales colombianos, incluyendo creadores individuales, ilustradores, diseñadores gráficos, así como agencias creativas, estudios o colectivos. Los postulantes podrán enviar hasta tres obras, ya sea cada una con una propuesta independiente o enmarcadas en un mismo concepto.

En el proceso de selección de la imagen se aceptarán todo tipo de técnicas artísticas, que pueden ir desde el collage hasta la fotografía, la ilustración y obras digitales. El jurado estará conformado por miembros de Alternativa e inDrive, además de expertos colombianos en comunicación visual y diseño.

La fecha límite de postulación es el 28 de febrero de 2026 a las 11:59 p. m. Habrán de tres a cinco proyectos preseleccionados que serán difundidos en la página web de Alternativa. Los resultados serán anunciados a finales de marzo y el creador de la imagen ganadora recibirá una invitación para asistir al festival en Medellín.

¿Qué es el Alternativa Film Festival?

Alternativa es una iniciativa global sin ánimo de lucro creada por inDrive, que busca apoyar a cineastas del sur global. A partir de esta organización se creó el Alternativa Film Festival es un evento nómada que, a través de proyecciones públicas, conversaciones y eventos gratuitos, busca proponer un diálogo en torno al cine de impacto social.