La ministra de Cultura enfrenta nuevas acusaciones de presunto nepotismo

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, enfrenta nuevas acusaciones por nepotismo. Por medio de redes sociales, la congresista Jennifer Pedraza denunció que la esposa del tío de Kadamani habría firmado cinco contratos por COP 351 millones.

Según Pedraza, dos de ellos habrían sido firmados en enero de 2026. Uno de ellos con el Ministerio de las Culturas, por COP 113 millones y otro con el Ministerio del Trabajo, por $76.5 millones. Además, de acuerdo con los registros que adjuntó Pedraza, esta persona tuvo dos contratos por COP 91.7 millones en 2023 y un contrato por COP 112.6 millones en 2024.

La congresista dijo que la tía de la ministra habría declarado un conflicto de interé solamente por su esposo, aclarando que, a pesar de que este grado de parentesco no requiere manifestación obligatoria, si plantearía un “evidente asunto ético”, debido a las denuncias previas de que su mamá y su hermano también han firmados contratos con el Estado.

Las otras acusaciones en contra de la ministra

En el caso de su hermano, el diseñador de modas Salim Kadamani, los contratos que se habrían celebrado suman COP 333 millones. Algunos de ellos fueron firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías

Esta ley prohíbe hacer convenios interadministrativos y modificar la nómina durante los cuatro meses previos a elecciones. Los contratos del hermano de Kadamani fueron celebrados con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia y con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, la madre de la ministra, Alexandra Fonrodona Montoya, también ha tenido contratos con el Estado que suman COP 600 millones. Pedraza reveló que estos convenios se realizaron con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. “Con los 3 contratos de 2026 la señora Fonrodona pasó de tener un ingreso mensual de casi 12 millones a más de 26 millones de pesos”, dijo la representante.

Frente a esto, la ministra respondió que no había intervenido en ningún proceso de contratación que haya involucrado a alguno de sus familiares. “De acuerdo con la normativa colombiana vigente, las inhabilidades por parentesco se configuran únicamente cuando existe relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad, intervención o control. En los casos sobre lo que se especula, no se presenta ninguna de esas condiciones”, dijo la funcionaria.

Además mencionó que un profesional con trayectoria, así como cualquier otro ciudadano colombiano, “tiene derecho a ejercer su profesión y a participar en procesos contractuales conforme a la Ley”.

También dijo que la declaración de parentesco de sus familiares se encuentra en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) a disposición de toda la ciudadanía y afirmó que no tiene “ningún conflicto de interés que declarar”.

El Espectador buscó a la funcionaria para desarrollar su respuesta y preguntar sobre cada uno de estos contratos, pero la funcionaria aclaró que, más allá de su comunicado, no se referiría más al tema.