Aluvión: un proyecto que recoge la diversidad literaria del Caribe colombiano

"Las voces aquí compiladas, antes de haberse visto afectadas por la lengua foránea o la tempestad del nuevo paisaje, se sintieron amarradas, primero, al territorio propio y, después, al acto de escritura”.

El aluvión es natural y desmedido, puede llegar a ser un acto catastrófico donde el agua se lleva todo aquello que hay a su alrededor, pero en este movimiento, inevitable del universo, viaja la memoria y la rebeldía de la naturaleza. La misma rebeldía que impulsa la creación y el arte. Y esta energía que causa el aluvión es la que habita en el escribir, leer y reescribir. Este proyecto, creado por tres mujeres, se ha basado en realizar el ejercicio de ir más allá, de no quedarse estancados, sino cuestionar y comprender lo que los diferentes autores del Caribe colombiano dejan en las entrelíneas de sus textos.

Este colectivo de crítica literaria está conformado por Tawny Moreno; quien es docente de literatura hispánica en la Universidad del Norte, gestora cultural e investigadora; Farides Lugo, editora y escritora independiente y cofundadora de la editorial Mackandal; y Juliana Enciso, doctora en Lenguas y Literatura Hispánica, poeta, ensayista y docente de la Universidad del Norte.

En el lanzamiento del proyecto, el cual fue por medio de las redes sociales, Farides Lugo dijo que: “Aluvión es el sedimento acumulado y transportado lentamente por una corriente de agua. La arena crea un abanico fluvial siempre en movimiento”. Idea que fue reforzada luego de conocer que, en 1981, Marvel Moreno en una entrevista, a propósito de su primer libro de cuentos Algo tan feo en la vida de una señora bien, le explicó a Jacques Gilard, crítico e investigador literario, que “Barranquilla es como un aluvión que recoge las aguas de los ríos más diversos sin preocuparse mucho de dónde vienen”. Referencia que les pareció una “coincidencia maravillosa” ya que este no había sido el origen del nombre del proyecto.

En Aluvión se trabaja el concepto de crítica literaria, pero no de la manera en la que estamos acostumbrados. Aquí no se busca la verdad absoluta sobre lo bueno que puede o no llegar a ser cierta publicación, sino que es un espacio para el cuestionamiento, el pesar y la creación de nuevos puentes para la literatura que ha venido emergiendo, desde hace unos años hacía acá, en la costa caribe de Colombia.

Así mismo, este proyecto habla de cómo se pueden contar nuevas historias y relatos de esta zona del país a través de narrativas fuera de las tradicionales. “Esta iniciativa se basa en darle un tributo a esos críticos que buscaron en los formatos no convencionales contar lo que estaba pasando y que se preocupó por crear nuevos géneros de un registro crítico”, explicó Juliana Enciso.

Para este año la propuesta se titula Voces migrantes, la cual abordó la obra de seis autores radicados en el exterior y nacidos en el Caribe colombiano, cuyos proyectos de escritura, en gran medida, abordan la otredad, el desarraigo, la extranjería y su relación con el país. Los seis escritores son Lauren Mendinueta, Efraín Villanueva, Jaime Manrique, Laura Estrada, Ashanti Dinah y Fadir Delgado.

Por último, gracias Voces migrantes nació El territorio ausente, una “antología híbrida, de tema-autor(a)-género, que tiene la particularidad de agrupar poemas, cuentos y fragmentos de novelas pertenecientes a narradores y poetas del Caribe colombiano contemporáneo en condición de extranjería en diversas partes del mundo. Las voces aquí compiladas, antes de haberse visto afectadas por la lengua foránea o la tempestad del nuevo paisaje, se sintieron amarradas, primero, al territorio propio y, después, al acto de escritura”.