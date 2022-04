El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, resistir y sobrevivir

El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, ubicado en el área de Parque Central, es una de las áreas de recolección y exhibición de arte en Venezuela con mas de 3.000 obras. Foto: HumbRios - Wikimedia Commons

Hoy las obras de arte que resguarda el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (MACC) permanecen abarrotadas en los espacios que no tienen tantas fallas de infraestructura y que permiten que se conserven, a pesar de las circunstancias. El recinto es el hogar de la que ha sido catalogada como la más grande colección de obras de Pablo Picasso en la región. Pero este no es el único nombre reconocido que alberga, Joan Miró y Salvador Dalí son otros de los artistas cuyas obras descansan entre las bóvedas museo.

La humedad es uno de los grandes problemas que enfrenta la institución que una vez fue considerada como una de las más importantes a nivel regional y cuya colección está avaluada en millones de dólares. Durante las épocas de bonanza petrolera se estableció como un referente cultural, el cual, según un artículo del New York Times, escrito por Anatoly Kurmanaev e Isayen Herrera, realizó exhibiciones reconocidas internacionalmente y compró diferentes obras de arte. Pero ahora se esfuerza por sobrevivir en medio de la crisis económica y el gobierno venezolano.

Le sugerimos: Cuento latinoamericano: trece poéticas que fundaron y renovaron el género (VIII)

De acuerdo con el texto del medio estadounidense, cuando en 2001 el gobierno emprendió una “revolución cultural” que dividió a los ciudadanos y politizó las instituciones, el MACC sufrió las consecuencias de esto. Actualmente, gracias a la gestión del conservador de arte Álvaro González, el Ministerio de Cultura de Venezuela y la presión ciudadana, el museo pudo reabrir cinco de sus salas en el mes de febrero.

“La colección de nuestros museos es patrimonio de todos los venezolanos, y por eso es tan importante que los espacios estén en óptimas condiciones para su conservación”, dijo Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, al medio estadounidense.

Con las salas renovadas con pintura nueva, el museo eligió 86 obras de su amplia colección para reabrir sus puertas, mientras que las demás se encuentran en buen estado, según los hallazgos de la visita que realizó el New York Times. Pero, a pesar del nuevo comienzo, expertos consultados por el NYT afirmaron que la colección aun se encuentra en riesgo si no hay un cambio sobre la forma en que el pueblo venezolano se acerca a la cultura y si fracasan en encontrar nuevas inversiones, con las que puedan pagar bien a su equipo, instalar nuevos equipos de seguridad y adquirir polizas de seguro para la colección que en 1991 valía alrededor de $61 millones de dólares.

Le recomendamos: “El bunde del agua” o la apología a la solidaridad (Tras bambalinas)

Con lo que queda de un equipo experimentado pero que no recibe la remuneración adecuada (aproximadamente $12 dólares al mes), según lo que dijo un trabajador anónimo al medio, y un presupuesto diario de $1.50 dólares, el MACC continua sobreviviendo a pesar de las circunstancias. Otros fueron perseguidos o abandonaron el país. María Rengifo, ex directora del Museo de Bellas Artes de Venezuela, le dijo al NYT que “La gente no puede trabajar indefinidamente solo por amor al arte. Es muy duro ver partir a todos los que habían dedicado su vida a los museos”.

Las dificultades económicas a las que se enfrentan los ciudadanos impulsaron a que algunos de los miembros del equipo del museo incurrieran en el intento de robo de dos obras, una de Carlos Cruz-Diez y otra de Gertrud Goldschmit. Hace 30 años fue la última vez que se hizo un avalúo de su colección, sin embargo, los expertos consultados por el NYT contaron que hoy en día solo la colección de 190 obras de Picasso y las 30 pinturas de Miró podían costar alrededor de $30 millones de dólares, sin contar las otras obras que alberga, esto lo convierte en un objetivo criminal.

Kurmanaev y Herrera afirman que durante los últimos años le gobierno de Nicolás Maduro se ha esforzado por recibir nuevas inversiones que puedan ayudar a regenerar diferentes sitios culturales en el país, luego del proyecto cultural que impuso Hugo Chavéz durante su gobierno. “El museo representó una visión de país, un espacio donde la excelencia artística reforzó la democracia y el libre intercambio de ideas”, le dijo María Luz Cárdenas, quien fue la curadora en jefe del MACC bajo la dirección de la fundadora del museo Sofía Ímber, a los periodistas. “Se hundió con el proyecto de gobierno de Chávez”.

Podría interesarle: El teatro pospandemia visto “Desde adentro”

Pero la esperanza del sector cultural venezolano por recuperar su historia sigue viva, Óscar Sotillo, director del MACC en 2021, afirmó para el NYT: “El arte tiene esta posibilidad de trascender la política ¿Y qué es un país sino su cultura? El patrimonio no tiene precio”.