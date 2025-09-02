Amin Maalouf, Premio FIL de Literatura por explorar “los mestizajes del mundo moderno”

Amin Maalouf se desempeña también como secretario de la Academia Francesa desde 2011. Foto: EFE - LUDOVIC MARIN / POOL

El escritor libanés Amin Maalouf es el ganador del Premio FIL Literatura en Lenguas Romances 2025 por una obra “que tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea” por “explorar las fracturas y mestizajes del mundo moderno”, según lo anunció en México, Carmen Alemany, portavoz del jurado.

Con este reconocimiento, el autor se suma a una lista de importantes autores que han recibido esta distinción como Nicanor Parra, Olga Orozco, Fernando del Paso, Margo Glantz, Emmanuel Carrère, Claudio Magris e Ida Vitae.

Alemany subrayó en conferencia de prensa en Guadalajara (México) que Maalouf, narrador y periodista nacido en Beirut (1949) y afincado en Francia, ha creado obras que exploran “la memoria y el exilio, a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa”.

“Su pensamiento humanista, crítico y generoso ilumina nuestra época atravesada por conflictos entre culturas y memorias y nos recuerda que la esperanza reside en el reconocimiento de nuestras herencias compartidas”, señaló Alemany al leer el acta del jurado.

El jurado eligió a Maalouf entre 63 propuestas que postularon a 48 escritoras y escritores, provenientes de 18 países que escriben en seis diferentes lenguas romances. El premio está dotado con 150.000 dólares estadounidenses y un reconocimiento, que será entregado el próximo 29 de noviembre durante la inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

¿Quién es Amin Maalouf?

Amin Maalouf es reconocido como uno de los escritores más destacados en la actualidad de las letras francesas. Ha incursionado en la novela, el ensayo y el periodismo, y es miembro de la Academia Francesa desde 2011. Además, ha sido galardonado con múltiples premios, destacando su defensa del diálogo intercultural, entre ellos se encuentra el Premio Goncourt al mejor libro de geopolítica, así como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2010.

Su obra ha sido traducida a más de cuarenta idiomas. Entre ellas destacan ‘León el Africano’, ‘Samarcanda’, ‘Los jardines de luz’ y ‘El naufragio de las civilizaciones’.

“El naufragio de la humanidad no es inevitable”: Maalouf

Después de conocerse la decisión del jurado, el escritor libanés atendió una conferencia de prensa en la que agradeció la distinción y aprovechó para recalcar algunas de sus posiciones políticas. Para él, vivimos quizá “el período más peligroso de la historia”. “Creo que nos espera mucha devastación, pero debemos convencernos de que eventualmente encontraremos la fuerza interior para sobrevivir”, afirmó.

Su intervención fue una mezcla entre un mensaje de esperanza y una advertencia, pues si bien llegó a decir que “el naufragio de la humanidad no es inevitable”, también recalcó que el camino por el que se está llevando no es el adecuado.

Uno de los puntos que el jurado resaltó de su literatura fue el tratamiento al exilio y a la migración. Específicamente a la mirada de aquello que nos une como humanidad, más que lo que nos separa. Sobre esto, Maalouf también hizo un comentario refiriéndose a las campañas antinmigración que se han promovido en distintas partes del mundo.

Criticó a los países desarrollados que se han nutrido del talento de miles de personas que llegan a sus territorios para construir su economía y su legado cultural y que ahora “se preguntan si deben dejar entrar o no a los migrantes”.“Creo que esto también es temporal y que volveremos a una actitud de sentido común y será nuevamente posible esa movilidad entre países. Siempre es fácil destacar el problema de la inmigración y atribuirle todo el estigma social y creo que debemos tener la valentía de afrontar los verdaderos problemas de las sociedades”, aseguró.