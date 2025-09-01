“Génesis”: la nueva novela sobre el trauma femenino en Colombia

"Génesis", de Laura Velandia, narra desde el cuerpo femenino las heridas del machismo, el trauma religioso y la violencia estructural en Colombia. Foto: Planeta Editorial

En un país donde las cifras siguen revelando la crudeza de la violencia de género, la literatura aparece como refugio, como denuncia y como memoria. La escritora y actriz bogotana Laura Velandia presents Génesis: Olores y recuerdos de la piel, una antología de cuentos que explora, desde el cuerpo femenino, las heridas abiertas por el machismo, el trauma religioso y la violencia estructural en Colombia.

Génesis es una ficción atravesada por realidades tan dolorosas como persistentes. Feminicidio, violencia sexual, abuso intrafamiliar y persecución a las disidencias son algunos de los fantasmas que recorren estas páginas. “Esta antología llega a mí como una exploración de todo aquello que me duele en el cuerpo”, escribió Velandia en el prólogo.

Cada relato funciona como un espejo de las violencias que marcan la vida de miles de mujeres colombianas. Luz, una niña wayú, es violada a los trece años y entregada como esposa a su agresor. Marisol carga en silencio el duelo de una muerte innombrable. La narradora de Apetito 1999 padece bulimia mientras pelea contra cánones corporales impuestos y una ansiedad de control que la devora.

No son ficciones aisladas. Están firmemente ancladas a una realidad. “Esta tristeza no es individual, sino un fantasma compartido, una herida que quedó grabada en nuestra piel desde el nacimiento”, se lee en una de las voces narradoras.

Génesis también se adentra en la relectura de los mitos. En la reinterpretación del relato bíblico de la creación, la mordida a la manzana no significa condena, sino derecho a sentirse viva. Desde allí, la autora subvierte la narrativa religiosa y plantea una refundación de la identidad femenina que se erige desde el deseo y no desde la culpa.

“No es un libro para leerse con ligereza. Génesis busca provocar preguntas incómodas”, adviertió Velandia, quien ha investigado el impacto del trauma religioso en la experiencia femenina y ha trabajado con comunidades víctimas del conflicto armado en Tumaco. También es autora del guion del cómic Kaia, sobre violencia basada en género.



