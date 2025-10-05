“Amores perros” restaurada en 4K y más estrenos del cine en octubre

La versión restaurada en 4K de "Amores perros" llega a MUBI el 24 de octubre, 25 años después de su estreno original. Foto: Still del audiovisual

Durante octubre, la plataforma de streaming MUBI presenta una programación centrada en clásicos restaurados y nuevos estrenos internacionales. El principal lanzamiento del mes será la llegada de Amores perros (2000), la ópera prima de Alejandro G. Iñárritu, disponible en versión restaurada en 4K desde el 24 de octubre.

Estrenada hace 25 años en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, la película marcó un punto de inflexión en el cine mexicano y dio visibilidad internacional a figuras como Gael García Bernal. Nominada al Óscar a Mejor Película Internacional, la cinta regresa ahora con una restauración supervisada por su director y por el director de fotografía Rodrigo Prieto, con el fin de preservar la textura original de la imagen y el sonido.

Los espectadores podrán revisitar las tres historias cruzadas ambientadas en la Ciudad de México, unidas por un accidente automovilístico que expone la vida urbana, la desigualdad y el deseo. La restauración forma parte de la iniciativa de la plataforma por recuperar obras del siglo XXI y ponerlas al alcance de nuevas audiencias.

Además de Amores perros, la programación de octubre incluye el estreno de Peacock (3 de octubre), una sátira austriaca dirigida por Bernhard Wenger que aborda, con humor y distancia, las dinámicas sociales en torno al negocio del “alquiler de amigos”. También llega Oh, Moon! (24 de octubre), película turca restaurada en 2K que marca el regreso del director Reha Erdem, con una historia sobre la infancia y la imaginación.

En el apartado de series, Hal & Harper (desde el 19 de octubre) es una creación de Cooper Raiff protagonizada por Lili Reinhart y Mark Ruffalo, que explora los lazos familiares desde la culpa y la reconciliación. La serie tendrá estrenos semanales hasta finales de noviembre.

MUBI también dedicará un espacio al cine clásico con un homenaje a Buster Keaton por los 130 años de su nacimiento. La colección “¡Pum! ¡Crash! ¡Bang!” reúne títulos del comediante estadounidense, como Sherlock Jr. y Seven Chances.

Por otra parte, el especial “Lo marginal en Estados Unidos” revisa la obra de la directora Kelly Reichardt, una de las voces influyentes del cine independiente contemporáneo, con títulos como Old Joy, First Cow y River of Grass.

Durante el mes, se suman además nuevas películas de terror a la colección “Mira si te atreves”, que amplía su catálogo para la temporada de Halloween con Misery (1990), Censor (2021) y The Last House on the Left (1972).