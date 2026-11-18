El galardón, creado por la Fundación Almargen, fue entregado este martes 17 de noviembre en una ceremonia realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, en Bogotá. Catalina Gómez Ángel, periodista ganadora del Premio Gabo 2026 a la Excelencia, fue la encargada de entregar a Restrepo el reconocimiento, representado en una pieza escultórica inspirada en…

La periodista Ana Cristina Restrepo Jiménez es la ganadora de la primera edición del Premio Alberto Aguirre, que en esta ocasión reconoció la independencia periodística.

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El galardón, creado por la Fundación Almargen, fue entregado este martes 17 de noviembre en una ceremonia realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, en Bogotá. Catalina Gómez Ángel, periodista ganadora del Premio Gabo 2026 a la Excelencia, fue la encargada de entregar a Restrepo el reconocimiento, representado en una pieza escultórica inspirada en un tipo móvil de imprenta, que incorpora el símbolo histórico de la Librería Aguirre.

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En esta primera edición, el premio buscó reconocer una trayectoria marcada por el rigor, la independencia y la responsabilidad pública, más que una publicación o investigación específica. La elección del periodismo como punto de partida también remitió a una de las facetas centrales de Alberto Aguirre, quien desde sus columnas cuestionó los poderes establecidos y defendió el ejercicio periodístico como una forma de libertad de pensamiento.

El reconocimiento a esa independencia se da, además, en medio de los cuestionamientos reiterados que ha recibido Restrepo por su trabajo periodístico y sus posiciones políticas. Por eso, varios periodistas celebraron el reconocimiento como un espaldarazo oportuno al ejercicio profesional de la también autora de libros como "Página en blanco" y columnista de este diario.

"Un día propicio para celebrar el Premio Alberto Aguirre a la independencia periodística para Ana Cristina Restrepo. Este país es afortunado de contar con tu periodismo y tu voz. Y yo de contar contigo", escribió Ana Bejarano Ricaurte, fundadora junto a Restrepo del proyecto AAnarquía.

Un día propicio para celebrar el Premio Alberto Aguirre a la independencia periodística para @anacrisrestrepo. Este país es afortunado de contar con tu periodismo y tu voz. Y yo de contar contigo. 💙 pic.twitter.com/kSnamlvrz8 — Ana BejaranoRicaurte (@AnaBejaranoRG) November 18, 2026

Por su parte, la periodista Patricia Nieto también expresó su apoyo a Restrepo. "Me uno al abrazo público que hoy recibe Ana Cristina Restrepo. Para sostener la palabra directa y segura, en medio de un oleaje movido por el odio, se necesita más que inteligencia, convicción y coraje; se requiere dignidad y Ana Cristina Restrepo la oficia sin alarde, suavemente", publicó en la misma red social.

Me uno al abrazo público que hoy recibe @anacrisrestrepo. Para sostener la palabra directa y segura, en medio de un oleaje movido por el odio, se necesita mas que inteligencia, convicción y coraje; se requiere dignidad y @anacrisrestrepo la oficia sin alarde, suavemente. pic.twitter.com/tGX7sPTeXX — Patricia Nieto (@pnietonieto) November 18, 2026

El jurado que escogió del premio estuvo conformado por Lucía González Duque, arquitecta y gestora cultural; Natalia Orozco, periodista y documentalista; Rocío Pineda-García, investigadora social y activista, y Alberto Morales Gutiérrez, columnista, escritor y asesor en comunicación perceptual.

Almargen también destacó la importancia de la prensa independiente para la vida democrática, especialmente frente a las presiones sobre los medios y la circulación de desinformación.

Un premio para reconocer la independencia intelectual

El Premio Alberto Aguirre fue creado este año en el marco de la conmemoración de los cien años del nacimiento del periodista, editor, crítico de cine y fotógrafo antioqueño, que se cumplen el próximo 19 de diciembre.

Según informó la Fundación Almargen, el galardón no estará limitado a una sola disciplina o categoría, sino que busca reconocer, desde cada uno de los campos que marcaron la vida de Aguirre, aportes a la cultura y el pensamiento relacionados con la libertad, la autonomía intelectual y el compromiso con la sociedad.

"El premio surge con vocación de permanencia y con una concepción abierta de la cultura. Cada edición podrá reconocer un campo diferente o sumar categorías, la creación y el pensamiento, en correspondencia con las múltiples dimensiones de la vida y la obra de Alberto Aguirre: el periodismo, la crítica, la fotografía, el cine, la literatura, la edición de libros y la promoción cultural", escribieron desde la fundación.

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