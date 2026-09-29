Ana María Chamucero gana el Premio Acoplásticos 2026 con una obra de costales reciclados

Para la muestra en Artbo 2027, la artista presentará tres piezas monumentales creadas a partir de costales de polipropileno recuperados de depósitos de reciclaje en Bogotá. Esta propuesta amplía el cuerpo…

La artista Ana María Chamucero, quien ha construido su trayectoria entre Bogotá, Pitalito y Londres, fue elegida como la ganadora del Premio Acoplásticos 2026. Con una obra titulada "Estrategias de almacenaje", la artista recibió el galardón en el marco de la vigésima segunda edición de la feria y exhibirá su pieza durante el evento en 2027.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Para la muestra en Artbo 2027, la artista presentará tres piezas monumentales creadas a partir de costales de polipropileno recuperados de depósitos de reciclaje en Bogotá. Esta propuesta amplía el cuerpo de obra de Chamucero, quien, desde 2023, ha planteado "una intervención de gran escala en la que los costales, que permanecerán vacíos, serán apilados, encajados y doblados para construir tres composiciones de diferentes dimensiones. La clasificación por colores hace parte de la propuesta formal de la instalación", se menciona en un comunicado de prensa.

Publicidad

Nacida en 1997 en Bogotá, Chamucero se formó entre Londres y la capital colombiana. En 2023, presentó en Pitalito, Huila, su exposición individual "El trazo del Cálamo". Se graduó del Royal College of Art con una maestría en escultura y recibió el Gilbert Bayes Award y la CHANEL Next Prize Award Statue Commission, entre otros reconocimientos.

“Recibir este premio representa la posibilidad de llevar una investigación que vengo desarrollando desde hace varios años a una escala y a un espacio que permiten nuevas lecturas. Me interesa que estos materiales, que tienen una historia ligada al movimiento y al almacenamiento, puedan adquirir otra vida y abrir preguntas desde el arte”, afirmó Ana María Chamucero, ganadora del Premio de Arte Acoplásticos 2026.

En la obra que presentará Chamucero convergen la industria, el reciclaje y el mercado artístico.

Para Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos, la selección de Chamucero también representa una oportunidad para ampliar las conversaciones que pueden surgir entre la industria y la cultura. “El arte tiene la capacidad de tomar elementos que hacen parte de nuestra cotidianidad y llevarlos a nuevos escenarios, generando reacciones y formas diferentes de mirar lo que nos rodea. Con el Premio de Arte Acoplásticos queremos apoyar el talento nacional y exaltar precisamente esos procesos de creación que son capaces de conectar”, dijo.

El Premio Acoplásticos contempla la creación de una nueva obra y la entrega de COP 100 millones destinados a producción, museografía, montaje y honorarios de la artista, además de acompañamiento curatorial durante el proceso. En su primera edición, el galardón reconoció a Gabriela Pinilla.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

