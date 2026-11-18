En el marco de la decimoquinta edición del Festival de Literatura de Bogotá, que rindió homenaje a Ray Bradbury y a su relato "Vendrán lluvias suaves", la escritora mexicana Andrea Chapela reflexionó sobre las distintas formas en que puede terminar un mundo. En su novela Todos los fines del mundo, el derrumbe no ocurre necesariamente de un instante a otro, también avanza en silencio, transforma la manera de entender el tiempo y obliga a los personajes a cuestionar lo que creían saber sobre el amor, el deseo, el futuro y el arraigo.

Reconocida por la revista Granta en 2021 entre los mejores narradores jóvenes en español, Chapela ha explorado las posibilidades de la literatura especulativa en obras como Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. En esta conversación abordó el poder y las limitaciones del lenguaje, las expectativas que moldean nuestros deseos, el papel del teatro en su escritura y la necesidad de sostener la esperanza incluso cuando el futuro parece desmoronarse.

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En "Vendrán lluvias suaves", Ray Bradbury imaginó una catástrofe nuclear que acaba con la humanidad, mientras que en "Todos los fines del mundo" plantea un deterioro gradual. ¿Cómo dialoga su visión del apocalipsis con la tradición de Bradbury?

Cuando comencé a escribir Todos los fines del mundo, una de las primeras preguntas que me hice fue cuál era el fin del mundo que más miedo me daba. Es comprensible que buena parte de la obra de Bradbury esté marcada por la amenaza nuclear pues acababa de aparecer un nuevo tipo de armamento y la Guerra Fría hacía que esa posibilidad se sintiera cercana. En mi caso, lo que más me aterraba era una versión extrema de lo que ya estamos viviendo: un fin del mundo lento, en el que una gran parte de la población reconoce que algo está ocurriendo, que hay una degradación, pero se hace apenas lo necesario para que la vida continúe. La prioridad no parece ser detener ese proceso, sino retrasarlo cuanto sea posible. Me resulta horrorífica esa decisión como especie.

Quise avanzar un poco hacia el futuro e imaginar qué ocurriría cuando las consecuencias fueran todavía más evidentes y terribles. Creo que la sensación no sería tan distinta de la actual, sino más extrema. Escribí el primer borrador a finales de 2019 y, después, la pandemia cambió el significado de muchas cosas. Todos experimentamos, de alguna manera, esa sensación de que el futuro que dábamos por hecho se había derrumbado de repente. La novela también se alimentó de esa experiencia. Al final, la ciencia ficción siempre bebe del momento histórico que nos toca vivir.

La novela está dividida en tres partes y, en la segunda, una comunidad aislada reformula incluso su manera de medir el tiempo, es bien sabido que ante la incertidumbre el ser humano busca tener el máximo control de las cosas. ¿En esa línea, por qué decidió alterar el lenguaje del tiempo? ¿Cree que fue un mecanismo de defensa ante los miedos que enfrentaban?

Durante la pandemia sentí el tiempo de una forma muy distinta. Sobre todo al principio, los días parecían eternos; al mismo tiempo, la hiperconectividad nos llevaba a contar exactamente cuánto había transcurrido desde el inicio de todo. Había una especie de obsesión temporal. En el mundo que planteo en la novela sucede lo contrario: se interrumpe la comunicación con el exterior.

Cuando viví en España, un amigo me habló de cómo surgió la necesidad de unificar la medición del tiempo con la llegada del ferrocarril. Antes había relojes, por supuesto, pero no era imprescindible que distintos pueblos compartieran la misma hora. Con los trenes y sus conexiones, eso cambió. Me fascina pensar que, mediante la tecnología, los seres humanos hemos ido inventando maneras de medir y organizar el tiempo.

Cuando el mundo de la novela se reduce a una comunidad completamente aislada, esa unificación deja de ser necesaria. No sé si en una situación real la gente se tomaría la molestia de cambiar la manera de medir los días, pero para la ficción, y especialmente para un diario, era una forma muy clara de mostrar que algo fundamental había cambiado. También permitía transmitir la sensación de estar entrando en una realidad nueva. El tiempo, tal como lo organizamos, es en buena medida una construcción humana, y podríamos imaginarlo de otra manera.

Alrededor de la novela, Angélica, una de las protagonistas, se pregunta constantemente quién es y qué siente. En sus relaciones aparece una necesidad tal vez impuesta de nombrar los sentimientos pero a la vez un peligro de que estos desaparezcan si son “mal nombrados”. ¿Qué quería explorar con esa dificultad de poner en palabras lo que vivimos?

Me interesaba más la problemática que una respuesta definitiva. Este libro busca plantear muchas preguntas y no necesariamente resolverlas. Para mí, la literatura consiste precisamente en acercarse todo lo posible a una pregunta; responderla ya es otra cosa.

Desde hace años pienso en esa dualidad del lenguaje. Es la única herramienta que tenemos para comunicar un mundo interior que ni siquiera comprendemos por completo. Necesitamos las palabras para compartir lo que nos ocurre, pero son falibles, inexactas, nunca suficientemente precisas. Aun así, hay algo hermoso en el intento de comunicar lo que sentimos.

Solemos hablar de las emociones como si fueran entidades monolíticas: tristeza, ira, amor. Sin embargo, cada persona las experimenta de una manera distinta. El amor me interesa especialmente porque mi manera de sentirlo no siempre ha encajado con lo que se supone que debería ser. He tenido que reconocer que aquello que siento es real, aunque no coincida con la concepción de otras personas.

En momentos de vulnerabilidad buscamos certezas y, a veces, nos aferramos a las palabras como si fueran contratos inamovibles, cuando en realidad son flexibles y cambiantes. Los personajes tienen relaciones muy distintas con esa necesidad de decir. Manu teme expresar ciertas cosas y descubrir, al pronunciarlas, que no las siente; Angélica teme que, si las personas involucradas no describen lo que ocurre exactamente de la misma manera, entonces quizá no sea verdadero. Me parecía fascinante explorar esas diferencias.

A veces Angélica siente que ninguna palabra expresa exactamente lo que quiere comunicar. ¿El lenguaje también puede convertirse en un límite para comprendernos y relacionarnos?

Sí, porque el lenguaje no es neutro. Las palabras llevan consigo historia, ideas previas y una carga cultural. A veces queremos nombrar algo que se parece a una palabra conocida, pero que no coincide del todo con ella; o queremos usarla sin asumir todas las connotaciones que trae consigo.

Angélica tiene mucho miedo de decir algo y no ser correspondida, pero su conflicto va más allá del temor a que no la quieran. Creo que sabe que Manu y Susana la quieren. Lo que no entiende es qué desea ella de ellos y, como no lo sabe, tampoco consigue pedirlo, aunque siga deseando cosas. Los otros personajes también están confundidos. A menudo suponemos que los demás tienen más seguridad sobre sus sentimientos que nosotros, y no les concedemos la posibilidad de estar igual de perdidos.

Para mí, hay algo doloroso en que los tres se quieran y, aun así, no sepan qué hacer con ese afecto. Su problema no es la falta de cariño, sino cómo construir un vínculo cuando no existe un modelo previo que les indique qué debería suceder.

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En la novela también cuestiona los deseos que aprendemos a considerar legítimos: cómo debemos amar, qué relaciones debemos tener o qué significa alcanzar el éxito y se ve plasmada una verdad en esos moldes y es la imposición de cómo y qué desear. ¿Hasta qué punto esas expectativas sociales dificultan que Angélica reconozca lo que realmente quiere?

Somos resultado de la sociedad en la que crecemos y de aquella en la que elegimos vivir; es imposible desprendernos completamente de eso. Cuando nuestros deseos o sentimientos no tienen una forma hegemónica, se vuelve muy importante que existan otras maneras de vivir el afecto que podamos reconocer. No deberíamos sentir que tenemos que inventarlo todo o que estamos haciendo algo contra el mundo: también existen otras posibilidades.

El deseo nace en nosotros, pero aprendemos socialmente a interpretarlo. Nos enseñan qué nombre recibe una sensación y qué se supone que significa, y esa interpretación tampoco es neutra. En el libro hay lectores que encuentran distintas vías de entrada, desde la sexualidad hasta posibles lecturas sobre la neurodivergencia.

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Hay una escena entre Manu y Angélica en la que ambos se sienten incómodos porque creen que están siguiendo el paso que les corresponde. Suponen que su relación tendría que ser la más sencilla y que esa evolución sería la más obvia. Sin embargo, en ocasiones la relación entre Angélica y Susana resulta más sencilla porque ellas pueden decirse cosas que Manu y Angélica no consiguen expresar. Quería plantear situaciones que complicaran continuamente las expectativas.

Esa ruptura de las expectativas también se refleja en el vínculo de los tres protagonistas. ¿Por qué eligió una tríada en lugar de una relación de pareja convencional?

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Porque una relación de dos personas, incluso si se trata de dos mujeres, lleva consigo una enorme cantidad de ideas previas sobre cómo debe funcionar, cuáles son sus etapas y qué significa cada gesto. Al introducir una tercera persona, muchas de esas reglas dejan de servir. No existe un repertorio tan definido de expectativas sobre una relación entre tres personas y, además, lo que sucede en la novela no encaja exactamente en una pareja de tres.

Me interesaba crear una relación que obligara tanto a los personajes como a quienes leen a hacerse preguntas. En vez de recurrir a un modelo conocido, tenían que preguntarse qué estaban construyendo y qué querían hacer con el cariño que sentían. Eso también permitía mostrar que los vínculos pueden cambiar y que no tienen por qué cumplir el destino que imaginamos para ellos al principio.

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En un pasaje, Susana habla de las promesas que un escritor hace a sus lectores. Su novela juega con esas promesas y cambia de dirección. ¿Cree que un autor tiene la responsabilidad de cumplir las expectativas de quien lee, especialmente en la ciencia ficción?

No sé si el escritor tiene la responsabilidad de no traicionar al lector. Creo que parte del juego consiste precisamente en traicionarlo, pero ofreciéndole algo a cambio. En Todos los fines del mundo hay una traición deliberada que abre la posibilidad de comprender de otra manera lo que estaba sucediendo.

La ciencia ficción es un género en el que las expectativas de lectura son muy reconocibles. Quien está familiarizado con ella sabe qué pistas buscar para comprender el mundo que se le presenta. A veces pienso en ella como un género de alto contexto: al comienzo se necesita cierta disposición a la incertidumbre, a no saber exactamente dónde estamos ni hacia dónde va la historia. Hace falta confiar en que la autora o el autor irá dando señales a través del tono, la estética y los personajes.

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Todos los géneros hacen alguna promesa sobre la experiencia que ofrecerán. Conocer sus reglas también permite jugar con ellas. Alguien que me hubiera leído antes, por ejemplo en Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, podría entrar en esta novela esperando un tipo de ciencia ficción y descubrir que el libro se transforma en otra cosa. Subvertir esa expectativa también genera significado.

Sabía que la apuesta era arriesgada, pero estaba calculada: dónde ocurre el giro, qué viene antes y cuánto queda después. Hacer ese cambio y terminar la novela inmediatamente habría sido una verdadera traición. En cambio, continuar la historia permite darle sentido a lo ocurrido. Mi siguiente novela vuelve a una ciencia ficción mucho más reconocible. Me interesa tener la posibilidad de moverme entre esas formas y utilizar el género como una herramienta expresiva.

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La escritura atraviesa toda la novela. Los personajes escriben para explorar lo que sienten, conservar recuerdos y dar sentido a la experiencia. ¿Puede escribir ser una forma de resistencia frente al fin del mundo?

La escritura, entendida como tecnología, es uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de nuestra especie. Nos permite construir una historia y comunicarnos entre el pasado y el presente. Alguna vez dije que, si existe una máquina del tiempo, es la escritura: podemos conversar con personas del pasado y, al escribir, enviar algo a un futuro en el que quizá alguien nos lea. Esa continuidad enlaza la experiencia humana.

Todos los fines del mundo es también un libro profundamente metaliterario: habla de escribir y, en particular, de escribir ciencia ficción. En cierta forma es una declaración de mis ideas sobre la literatura en ese momento, aunque sospecho que seguirán cambiando.

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Para mí, la escritura no suele ser catártica, pero entiendo que para muchas personas sí lo sea. Tiene una dimensión privada y otra pública, y existe una tensión permanente entre ambas. Incluso escribir una lista de compras supone ordenar la experiencia de otra manera. La escritura nos obliga a adoptar otro ritmo y puede transformar nuestra manera de percibir el tiempo y de experimentar nuestros propios pensamientos. En el libro me interesaba explorar todas esas posibilidades, no solamente la escritura como refugio.

El teatro también tiene una presencia decisiva en la obra, especialmente en los pasajes ambientados en Madrid. ¿Cómo llegó a convertirse en una parte tan importante de la historia de Angélica?

A veces una toma decisiones caprichosas al escribir. Para mí era imposible abordar estas preguntas sobre el amor sin situar parte de la novela en Madrid. Angélica no es un personaje autobiográfico, pero la creé para explorar mis propias emociones y reflexiones. Muchas de esas preguntas comenzaron a tomar forma cuando vivía allí. Y, si iba a escribir sobre Madrid, me resultaba difícil no hablar del teatro.

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Madrid es una ciudad muy teatral, pero además tuve la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de una compañía gracias a una amiga española, a quien conocí en Iowa. Ver cómo se monta una obra me permitió acercarme a una forma de creación muy distinta de la escritura de novelas: el teatro tiene una dimensión comunitaria y social que contrasta con el trabajo solitario de la ficción. Me fascinaban tanto las maravillas como las dificultades de hacer comunidad a través del arte.

Decidí que Angélica estudiara producción teatral, también porque mis amigos del teatro solían decirme que yo sería una buena productora: soy organizada, se me dan bien los números y las listas. En principio fue una decisión bastante intuitiva, una manera de poder escribir sobre los Teatros del Canal. Pero esas decisiones se van llenando de significado. El teatro terminó sirviéndome para hablar del fin del mundo, de los comienzos y de cómo intentamos salvarnos unos a otros al estar juntos.

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No habría podido escribir esa dimensión del libro sin las personas que me abrieron las puertas del mundo teatral. También fue importante la dramaturga mexicana Jimena M. Vázquez, que me ayudó a entender cómo se trasladaba a México parte de la experiencia teatral que yo había conocido en España. Esa observación y esa colaboración alimentaron especialmente la tercera parte de la novela. Al final, el teatro dejó de ser un capricho y se volvió una necesidad de la historia.

Aunque los imaginarios sobre el fin del mundo suelen ser catastróficos, su novela intenta dejar espacio para la esperanza. ¿Es posible imaginar un final que no sea únicamente destrucción?

Es muy difícil pensar en un fin del mundo esperanzador. Yo intenté que el libro conservara algo de esperanza, pero también creo que hay algo reconfortante en imaginar un apocalipsis definitivo, como si alguien pudiera pulsar un botón y empezar de cero. La idea del borrón y cuenta nueva puede aliviarnos porque, de alguna manera, nos absuelve de responsabilidad.

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La esperanza es un sentimiento extraño y fascinante. Lo que hace es abrir una puerta en el presente: nos dice que todavía tiene sentido construir un futuro. Y eso es mucho más complicado que imaginar que todo terminará de golpe.

No sé si existen fines del mundo esperanzadores, pero tampoco creo que el fin del mundo sea un corte tan sencillo. Es doloroso y terrible, aunque siempre puede haber un mundo después. Otra pregunta es si nuestra especie estará en él. A veces hablamos del fin del mundo como si el planeta y la humanidad fueran lo mismo. Sin embargo, somos una especie muy pequeña en el orden de las cosas. El planeta continuará, estemos o no. Lo que realmente está en juego es la continuidad de nuestra especie.

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Para cerrar, ¿qué le gustaría decirles a los lectores colombianos que todavía no se han acercado a Todos los fines del mundo?

Todos los fines del mundo y mi primer libro de cuentos, Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, ya están disponibles en Colombia, España y México. Espero que les den una oportunidad. Y prometo que, aunque en la novela haya muchos fines del mundo, intenta no ser un libro oscuro.

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