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Andrés Caicedo: el escritor caleño que Colombia sigue leyendo y discutiendo a 75 años

El escritor Andrés Caicedo, de cuyo natalicio se conmemoraron 75 años, se destacó más allá de su obra cumbre: "¡Qué viva la música!". Actualmente, se encuentra en tendencia tras la publicación de un video por parte del director del Instituto Caro y Cuervo en el que se refirió a su muerte.

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Redacción Cultura
Retrato de Andrés Caicedo que fue exhibido en una muestra realizada en la Cinemateca de Bogotá con archivos personales de Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo.
Retrato de Andrés Caicedo que fue exhibido en una muestra realizada en la Cinemateca de Bogotá con archivos personales de Luis Ospina, Carlos Mayolo y Andrés Caicedo.
Foto: Óscar Pérez

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El escritor y cineasta Andrés Caicedo "nació con la muerte adentro". Eso le dijo a su madre. También le dijo que no estaba hecho para vivir más tiempo. Ambas cosas las escribió en una carta con fecha de 1975, que le dejó antes de suicidarse con 60 pastillas de secobarbital. Tenía 25 años, una melancolía que parecía infinita y una obra que lo llevó a destacar en la literatura de los años 70.

En la biografía de Caicedo que aparece en la Enciclopedia del Banco de la República se describe al escritor como un genio, "de esos pocos que hizo lo que…

Por Redacción Cultura

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Comentarios
  • spook(ix0ip)Hace 22 minutos
    Ahora que sabemos que estaba enlazado con la familia de la bruja cabal….. puede com3r much4 mi3rd4
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