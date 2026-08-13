Gobierno de De la Espriella nombra a Ángela María Mora como gerente de Inravisión

Mora fue directora de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Ángela María Mora Soto como nueva gerente de Inravisión —el sistema de medios públicos, conocido en los últimos años como RTVC—, mediante el Decreto 1196 del 12 de agosto de 2026 expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La decisión fue firmada por la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y establece que Mora Soto asume el cargo de gerente a partir de la fecha de expedición de ese documento.

Según su hoja de vida, Mora Soto es abogada, graduada en 1997, especialista en Derecho Público, Ciencias y Sociología Políticas y magíster en Derecho Público, título obtenido en 2023. Su trayectoria ha estado ligada principalmente al sector público y a entidades de regulación y administración del Estado.

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Uno de los antecedentes más relevantes de Mora Soto —para el nuevo cargo que asume— es su paso por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que dirigió entre 2015 y 2018. También fue asesora de la antigua Comisión Nacional de Televisión entre 2000 y 2003.

Sin embargo, en los últimos años se alejó del mundo de la televisión y ocupó cargos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde fue directora nacional y posteriormente subsecretaria ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva entre 2019 y 2023. Además, fue asesora jurídica en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República entre 2018 y 2019.

Su hoja de vida incluye, además, cargos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Secretaría Distrital de Ambiente y otras entidades públicas.

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El nombramiento se produce en un momento de discusión sobre el papel de los medios públicos en Colombia. Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el manejo de RTVC fue cuestionado por distintos sectores, que señalaron una presunta utilización del sistema para favorecer al oficialismo. En ese contexto, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exgerente de RTVC, Hollman Morris.

Antes de llamarse RTVC, el sistema de medios públicos del país operó bajo el nombre de Inravisión entre 1963 y 2004, cuando la entidad fue liquidada. En marzo de este año, el Gobierno decidió recuperar esa denominación histórica.

“Hemos transformado RTVC en Inravisión. Inravisión creó la televisión de Colombia, toda, y ahora la va a volver a crear con otra visión desde la televisión pública”, dijo entonces Petro.