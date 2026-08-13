Más de 130 artistas se unen con obras para recaudar fondos para las víctimas del terremoto

Fotocollage de Sonia Rojas disponible en el catálogo de Arte por Colombia. Foto: Fotocollage de Sonia Rojas

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La Asociación de Galerías de Arte Colombianas (AGAC) anunció la iniciativa “Arte por Colombia”, una venta virtual solidaria en la que participan 24 galerías del país y más de 130 artistas, con el objetivo de recaudar fondos para las comunidades afectadas por el reciente terremoto que ha dejado al menos 273 personas muertas y 3.800 heridas, según informó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 100 % del valor de la venta de cada obra —señaló la AGAC— será donado a organizaciones encargadas de atender la emergencia, como la Cruz Roja Colombiana Presentes Corporación, Manos Visibles (Chocó) y Una Garra por Colombia, que se dedica a la protección y atención de animales afectados.

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La campaña busca movilizar al sector artístico colombiano en torno a una acción humanitaria inmediata. “Los invitamos a apoyar esta iniciativa a través de la adquisición de una obra”, escribió la asociación en el comunicado difundido en sus redes sociales.

La venta se realiza mediante un catálogo digital que reúne obras de distintos formatos y técnicas. Los precios van entre los COP 300,000 y COP 28,000,000. Hasta el momento, la organización reporta una recaudación superior de COP 200 millones.

Entre las piezas de arte a la venta están La procesión (2014) de Ana Mercedes Hoyos; Cáscara de cebolla III (2026) de Linda Pongutá; Wall (2021) de Nils Verkaeren; De la desaparición de Noé en el arca, mientras escucha los gritos de sus vecinos (2025) de David Robledo; La extensión del paisaje (2022) de Norman Morales; Pájara (2022) de Gabriela Estrada Loochkartt.

Otras iniciativas desde el sector cultural

Desde distintos ámbitos del sector cultural también se han impulsado acciones de solidaridad. La corporación Sankofa Danzafro y el espacio cultural La Pascasia anunciaron la jornada benéfica “Una noche por Chocó” para recaudar fondos destinados a las comunidades afectadas por el terremoto y por el incendio ocurrido recientemente en Quibdó.

También está la iniciativa la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que realizará un concierto que destinará el recaudo de la boletería a apoyar a personas afectadas por el terremoto y los Estudios Takeshima —adscritos a la Alcaldía de Cali—, que informaron la participación de al menos 70 sonidistas y técnicos audiovisuales en labores de búsqueda.