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“Anne Carson propone una nueva forma de representación poética” 

Ensayo de un poeta y traductor español sobre la obra literaria de la nueva Premio Nobel de Literatura, una escritora canadiense marcada por la cultura griega.

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Andreu Jaume * Especial para El Espectador
STOCKHOLM (Sweden), 08/10/2026.- (FILE) Canadian poet and essayist Anne Carson performs her work 'Antigonick' at the Moderna Museet art gallery in Stockholm, Sweden, 08 May 2025 (issued 08 October 2026). The Swedish Academy announced on 08 October 2026 that Carson has been awarded the 2026 Nobel Prize in Literature for her poetry and translations of classical Greek texts. (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/PONTUS LUNDAHL SWEDEN OUT
Anne Carson, considerada un clásico vivo de las letras anglosajonas, nos introduce en la historia íntima de un matrimonio que se desmorona. Ella y su esposo están evaluando maneras para donar el dinero que la Academia Sueca otorga por el Premio Nobel de Literatura.
Foto: EFE - PONTUS LUNDAHL

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Aunque ella misma ha rechazado a menudo ser definida como tal, Anne Carson es ya una de las poetas anglosajonas más influyentes y rompedoras de las últimas décadas. Su obra ecléctica, mezcla de ensayo, narración y verso, ha tensado los límites de la poesía e incluso del libro, como demuestra “Nox” (2010), una elegía por su hermano muerto dispuesta en forma de acordeón con la reproducción xerográfica de un cuaderno lleno de notas, imágenes y pinturas. Por otro lado, en sus apariciones públicas, Carson ha querido también desafiar el concepto…

Por Andreu Jaume * Especial para El Espectador

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Comentarios
  • HERLEY(52493)Hace 6 minutos
    Gracias por tan exactos comentarios. La ilustración de ese carácter tenso, arraigado en los cocteles griegos, nos indica que estamos frente a una gran escritora creadora de nuevas formas de hacer literatura.
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