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«Antonio Caballero fue el primero entre los críticos de arte colombianos»

Fragmento de «Mientras pasaba por ahí», libro antológico en memoria de la vida y obra del escritor, columnista y dibujante que murió hace cinco años, editado por sello editorial Debate con investigación del escritor Mario Jursich.

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Mario Jursich * / Especial para El Espectador
14 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Falleció Antonio Caballero, reconocido escritor y periodista colombiano
Antonio Caballero (Bogotá, 1945-2021) fue caricaturista, periodista y escritor.
Foto: Luis Ángel

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«Mientras pasaba por ahí» reúne crónicas, ensayos y entrevistas sobre arte que Antonio Caballero escribió a lo largo de seis décadas. Antonio Caballero decía que en sus páginas no había más que aquello que, en el momento de escribirlas, «pasaba por ahí». La frase, modesta solo en apariencia, contiene una poética de la mirada: detenerse ante una exposición, un cuadro o una estatua y descubrir allí una forma de leer la historia, el poder, el gusto y las ilusiones de una época. 

LO QUE LA MANO RECUERDA

III

Tras terminar el colegio, Caballero…

Por Mario Jursich * / Especial para El Espectador

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