Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Anuncian los horarios de museos y bibliotecas del Banco de la República en Bogotá en diciembre de 2025

El Bancó de la República anunció los horarios de atención de sus instituciones culturales como museos y bibliotecas para diciembre.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
28 de noviembre de 2025 - 08:29 p. m.
El sábado 7 de octubre la exposición temporal llega a la ciudad. Para su apertura se tienen planeadas distintas actividades que usted podrá disfrutar.
El sábado 7 de octubre la exposición temporal llega a la ciudad. Para su apertura se tienen planeadas distintas actividades que usted podrá disfrutar.
Foto: Google Maps
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con la llegada de la temporada navideña, con festividades como el día de las velitas, Navidad y año nuevo, entre otras, algunas entidades modifican sus horarios de atención. En este caso, el Banco de la República dio a conocer cómo manejarán esta temporada en sus espacios culturales, como bibliotecas y museos.

En Bogotá, por ejemplo, el 5 de diciembre la atención irá de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Los días restantes del mes se dará en el horario habitual entre 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Vínculos relacionados

La champeta será reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación
Un huevo Fabergé, encargado por el zar Nicolás II y avaluado en más de USD 25 millones, será subastado en Londres
Magola entrevista a Dalcio: “me gustaría ver uno de mis libros convertido en una película”

En Barranquilla, Cali y Medellín se mantendrá el horario habitual de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. En Bucaramaga y Villavicencio atenderá entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m. Los miércoles no prestarán servicio. Finalmente, en Armenia y Cúcuta funcionará el horario habitual entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m.

Por otro lado, el Museo del Oro abrirá de 9:00 a.m. a 4:00 p.m, con el último ingreso a las 3:00 p.m. La Biblioteca Luis Ángel Arango abrirá de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Por su parte, el Museo de Arte Miguel Urrutia, Museo Casa de Moneda y Casa Republicana prestarán atención entre las 9:00 a.m y las 4:00 p.m., con el último ingreso a las 3:00 p.m.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Museos en Bogotá

Banco de la República

MAMU

Museo Botero

Casa de la Moneda

Biblioteca Luis Ángel Arango

Biblioteca Luis Angel Arango horarios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.