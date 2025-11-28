Anuncian los horarios de museos y bibliotecas del Banco de la República en Bogotá en diciembre de 2025

El sábado 7 de octubre la exposición temporal llega a la ciudad. Para su apertura se tienen planeadas distintas actividades que usted podrá disfrutar. Foto: Google Maps

Con la llegada de la temporada navideña, con festividades como el día de las velitas, Navidad y año nuevo, entre otras, algunas entidades modifican sus horarios de atención. En este caso, el Banco de la República dio a conocer cómo manejarán esta temporada en sus espacios culturales, como bibliotecas y museos.

En Bogotá, por ejemplo, el 5 de diciembre la atención irá de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Los días restantes del mes se dará en el horario habitual entre 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

En Barranquilla, Cali y Medellín se mantendrá el horario habitual de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. En Bucaramaga y Villavicencio atenderá entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m. Los miércoles no prestarán servicio. Finalmente, en Armenia y Cúcuta funcionará el horario habitual entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m.

Por otro lado, el Museo del Oro abrirá de 9:00 a.m. a 4:00 p.m, con el último ingreso a las 3:00 p.m. La Biblioteca Luis Ángel Arango abrirá de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Por su parte, el Museo de Arte Miguel Urrutia, Museo Casa de Moneda y Casa Republicana prestarán atención entre las 9:00 a.m y las 4:00 p.m., con el último ingreso a las 3:00 p.m.