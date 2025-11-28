Anuncian los horarios de museos y bibliotecas del Banco de la República en Bogotá en diciembre de 2025

Escucha este artículo
Con la llegada de la temporada navideña, con festividades como el día de las velitas, Navidad y año nuevo, entre otras, algunas entidades modifican sus horarios de atención. En este caso, el Banco de la República dio a conocer cómo manejarán esta temporada en sus espacios culturales, como bibliotecas y museos.
En Bogotá, por ejemplo, el 5 de diciembre la atención irá de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Los días restantes del mes se dará en el horario habitual entre 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
En Barranquilla, Cali y Medellín se mantendrá el horario habitual de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. En Bucaramaga y Villavicencio atenderá entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m. Los miércoles no prestarán servicio. Finalmente, en Armenia y Cúcuta funcionará el horario habitual entre las 7:30 a.m. y la 1:30 p.m.
Por otro lado, el Museo del Oro abrirá de 9:00 a.m. a 4:00 p.m, con el último ingreso a las 3:00 p.m. La Biblioteca Luis Ángel Arango abrirá de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Por su parte, el Museo de Arte Miguel Urrutia, Museo Casa de Moneda y Casa Republicana prestarán atención entre las 9:00 a.m y las 4:00 p.m., con el último ingreso a las 3:00 p.m.