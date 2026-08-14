Aplazan Fin de Semana 24/7 en Bogotá por terremoto: invitan a donar en Distritos Creativos

Una adulta mayor se sumó a la jornada de donaciones en Bogotá y llevó ayu Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Continúa la ayuda desde el sector cultural a las víctimas del terremoto. La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Cultura aplazaron el evento ‘Fin de Semana 24/7’ como gesto de solidaridad con las poblaciones afectadas por el sismo. La programación estaba prevista para realizarse del jueves 13 al sábado 15 de agosto, en el marco de los 488 años de la ciudad.

La cifra de fallecidos por la emergencia aumentó a 281, de acuerdo con el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que presentó este viernes el presidente Abelardo de la Espriella.

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Ante la magnitud de la tragedia, la Secretaría explicó que el aplazamiento busca “enfocar sus esfuerzos en la respuesta institucional y el acompañamiento que requiere en este momento la ciudadanía”.

Mientras se anuncian las nuevas fechas del evento cultural, la Alcaldía convocó a la ciudadanía a sumarse a las acciones de ayuda: “La invitación es a demostrar que la cultura también cuida, acompaña y se moviliza cuando el país más lo necesita. Por esta razón, algunos agentes de los Distritos Creativos se sumarán activando los siguientes centros de acopio para que la ciudadanía participe en las jornadas de donación”.

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Entre los lugares habilitados están Casa Residuo Cero Lab en Teusaquillo; Espacio KB en Chapinero; Casa Museo del Viernes Negro en Ciudad Jardín; las sedes de Tienda La Esperanza en La Macarena y San Felipe, y Siembra Café en Chapinero Central, además de otros establecimientos que se sumaron a la campaña solidaria.

La Alcaldía y la Secretaría de Cultura recordaron que se puede donar agua potable embotellada, cobijas, colchonetas y sábanas; alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, granos y leche en polvo; artículos de higiene personal como jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales y biberones; y suministros de primeros auxilios como alcohol, guantes quirúrgicos o de látex, tapabocas y gasas estériles.