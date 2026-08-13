“Una noche por Chocó”: arte y danza para recaudar fondos por las víctimas del terremoto

Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La corporación Sankofa Danzafro y el espacio cultural La Pascasia organizan “Una noche por Chocó”, una jornada benéfica que se llevará a cabo en Medellín el próximo 25 de agosto. El 100 % de lo recaudado será destinado a las familias afectadas por el sismo que tuvo epicentro en ese departamento y por el reciente incendio en Quibdó. La iniciativa es impulsada, además, por ONE Inversión Social y la Corporación Presentes.

La iniciativa nació semanas atrás, a raíz del incendio ocurrido en julio en Quibdó, que dejó al menos dos personas muertas y numerosas familias afectadas. Tras el terremoto de este 10 de agosto, los esfuerzos se replantearon para atender también a las víctimas del sismo.

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“Una noche por Chocó parte de una certeza: la emergencia puede ser noticia durante pocos días, pero la solidaridad debe permanecer”, escribieron el las redes sociales de Sankofa.

La convocatoria surge en un momento decisivo para el departamento. Las autoridades locales, encabezadas por la gobernadora Nubia Córdoba, dieron por finalizada la fase de búsqueda y rescate para concentrar los esfuerzos en la atención de damnificados y la reconstrucción. “En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida. Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para concentrarnos en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados”, anunció la mandataria este 12 de agosto.

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El evento se llevará a cabo a las 7:00 p. m. en la sede cultural de La Pascasia y tendrá como eje central una presentación de Sankofa Danzafro y un conversatorio con artistas. La campaña incluye además la venta de cinco fotografías originales cedidas por Jeison Riascos, el documentalista chocoano conocido como “El Murcy”, cuyo trabajo retrata el Pacífico colombiano. Todo lo recaudado con estas piezas se sumará a los fondos de la iniciativa.

“Estos días han sido de muchas tragedias para el Chocó. Después de los incendios vino el terremoto. Necesitamos tu solidaridad. Sankofa y distintos artistas estamos listos para acompañar al Chocó. Solo faltas tú”, expresó el director de la corporación de danza, Rafael Palacios.

La boleta del evento cuesta 90.000 pesos –más servicio–. Quien desee asistir puede adquirir su entrada a través de la página web de La Pascasia, aunque la organización insiste en que no hace falta estar presente e unvitó a comprar boletas incluso si no se puede asistir. También hicieron un llamado a donar desde cualquier lugar del mundo a través de Caring for Colombia y ONE Inversión Social, mediante el código QR que compartieron en sus redes sociales.

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