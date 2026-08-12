Terremoto en Colombia: suspenden en Pereira el Festival de Poesía Luna de Locos

El Festival Luna de Locos se iba a realizar entre el 24 y el 29 de agosto. Foto: Cortesía Festival Luna de Locos

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La casa donde se organiza el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos, en Pereira, es ante todo una casa de familia. Allí vive Luz Dary Gil, madre de Giovanni Gómez, el poeta y gestor cultural que fundó hace 20 años este encuentro y cuyo legado continúa hoy su familia. En ese mismo hogar se preparaba la vigésima edición del festival, prevista del 24 al 29 de agosto, cuando el terremoto del pasado lunes sacudió la ciudad. La vivienda tuvo que ser evacuada y, en medio de la emergencia personal y la que atraviesa Pereira, la organización decidió suspender el encuentro.

Pereira ha sido una de las zonas más golpeadas por el sismo. Según el más reciente informe consolidado de Asocapitales, se registran 79 muertos, 278 heridos y 37 desaparecidos. Además, hay 66 edificios colapsados, 60 escuelas comprometidas y 14 puentes y vías afectados.

La decisión de postergar el festival fue tomada por Gil, quien es la directora artística de programación; su hijo Andrés Gómez, gestor ejecutivo del proyecto; y su nieto Juan Felipe Gómez Trujillo, coordinador administrativo, tras evaluar los daños y el duelo que atraviesa Pereira.

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“Coincide con que el lugar donde vivimos es el lugar desde donde organizamos el festival. Lo primero que hicimos fue revisar nuestra afectación inmediata y nosotros también resultamos afectados por la vivienda en la que estamos. No sabemos si se va a poder regresar. Progresivamente hemos ido dimensionando la magnitud de esta catástrofe. Claramente no existen las condiciones ni es el momento adecuado para realizar el festival, porque la ciudad entró en una situación muy distinta y ahora las prioridades son básicamente el rescate y la reconstrucción”, explica a este diario Andrés Gómez.

A la conmoción inicial se sumó la dificultad para comunicarse con los invitados y el público tras el sismo. Las fallas en la red eléctrica y la conectividad mantuvieron aislados a los organizadores del festival durante las primeras horas. “No habíamos tenido la ocasión de poder comunicar nada ni de decir nada porque estábamos tratando de dimensionar lo que estaba pasando y teníamos restricciones de comunicación. A duras penas se reducía todo a priorizar la pregunta por si estaban bien los seres queridos”, señala Gómez.

El encuentro esperaba la llegada de cerca de 35 poetas, de los cuales más de 25 son internacionales. “Todos los invitados con los que hemos logrado hablar nos han expresado su solidaridad y su disposición a ajustarse a un cambio de fecha si es necesario. Eso es muy importante para nosotros porque no queremos que ninguno de los poetas invitados falte este año. Tenemos participantes de enorme relevancia, como Tracy Smith, ganadora del premio Pulitzer de poesía y 22.ª poeta laureada de Estados Unidos, y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes”, añade el organizador del festival.

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El terremoto no solo dejó el aeropuerto local cerrado, lo que imposibilita hoy la llegada de los invitados, sino que golpeó los escenarios del festival. El Banco de la República, la Cámara de Comercio de Pereira, Confamiliar y el Teatro Santiago Londoño sufrieron daños en sus estructuras.

“Esperamos que el festival sirva para ayudar a traer nuevamente alegría”

La organización del Festival Luna de Locos analiza la posibilidad de realizar esta edición en octubre, aunque aclara que todavía es muy pronto para fijar un día exacto. La decisión —señaló Gómez— dependerá de cómo evolucionen los trabajos de reparación en las instituciones aliadas y del ritmo con el que se recupere la ciudad.

No es la primera vez que la familia enfrenta una situación que obliga a aplazar el encuentro. En 2021, mientras preparaba la edición de ese año, Giovanni Gómez se contagió de coronavirus, pasó un mes en la unidad de cuidados intensivos y falleció el 7 de agosto, a 15 días del inicio programado. Tras el duelo, sus allegados asumieron las riendas del proyecto y corrieron la fecha dos meses para realizarlo en octubre como homenaje.

Frente a esta nueva coyuntura, el equipo busca que el regreso de la poesía sirva como una herramienta de apoyo y acompañamiento para la comunidad. “Los festivales de cultura y de arte son festivales que tienen que impulsar la vida, la alegría y la esperanza. Esperamos que el festival sirva para ayudar a traer nuevamente alegría a la gente, a la ciudad, a convocar a la reunión presencial, al abrazo, a la solidaridad, al encuentro. Esperamos que sea una señal de esperanza, una señal de renacimiento, una señal de resistencia y de que nos estamos parando nuevamente”, concluye Gómez.

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Festival Petronio Álvarez también fue suspendido

Luna de Locos no es el único evento cultural que se ha visto afectado por la emergencia: el Festival Petronio Álvarez, uno de los encuentros culturales más importantes de Cali, también fue suspendido tras el terremoto, según se anunció este lunes.

La Secretaría de Cultura de la ciudad determinó que “el desarrollo de las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales que conforman la programación del Festival queda estrictamente sujeto a la evaluación continua que las autoridades y organismos de socorro realicen sobre la evolución de la emergencia”.

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