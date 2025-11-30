Árbol de Navidad: historia y origen de esta tradición

El árbol de Navidad es una de las tradiciones más extendidas a lo largo del mundo. Foto: Arun Kuchibhotla en Unsplash - Arun Kuchibhotla en Unsplash

Las luces y las decoraciones empiezan a llenar los barrios, mientras que el olor a buñuelo y a natilla endulza el ambiente decembrino que se vive en el país. Las familias se reúnen para celebrar la novena y sus voces no paran de entonar villancicos que resuenan en cada rincón. Así como estos, la Navidad está llena de muchos otros símbolos de unión, esperanza y alegría que convocan a millones de personas.

Sin embargo, existe una tradición en particular que se posicionó como uno de los íconos culturales más reconocidos en el mundo: el árbol de Navidad. La figura del árbol se ha convertido en un referente de esta festividad y no solo ha acompañado las casas de las familias colombianas, sino que ha llegado a instaurarse en toda clase de latitudes, espacios y costumbres en el mundo.

Historia del árbol de Navidad

Al ser un símbolo tan difundido y transformado a nivel global, ha sido difícil determinar el punto exacto de su origen. De acuerdo con National Geographic, esta vinculación entre la naturaleza y lo festivo se ha venido construyendo desde la antigüedad. En la época de los romanos se utilizaban hojas de perenne para celebrar el solsticio de invierno y con ellas se decoraban las casas para este evento.

No obstante, no fue sino hasta el final de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna que aparecieron los primeros registros de lo que hoy conocemos como árbol de Navidad. Diversos países se han adjudicado el origen de esta tradición, entre ellos Letonia y Estonia.

En Lituania se cree que en 1510, un grupo de mercaderes realizó una especie de rito que consistía en llevar un árbol por la ciudad, para luego decorarlo y finalmente quemarlo. Mientras que en Estonia se dice que este mismo grupo realizó esta dinámica en su territorio, pero en el año 1441.

Varios historiadores concuerdan en que, contrario a estos relatos, el verdadero origen del árbol podría encontrarse en la Alemania del siglo VIII. Esta versión cuenta que San Bonifacio, mártir inglés, se encontró con unos paganos que estaban realizando un sacrificio con un roble en honor al dios Thor.

San Bonifacio clavó un hacha en el árbol, cortándolo para evitar el ritual, y después declaró que en su lugar, una planta de hoja perenne cercana se convertiría en “árbol sagrado”. A partir de ese momento, este tipo de árboles empezaron a formar parte de las prácticas cristianas. Posteriormente, Los árboles comenzaron a decorarse con dulces, frutos o velas, para celebrar “La fiesta de Adán y Eva”

En un inicio, los árboles que se utilizaban eran completamente naturales, pero debido a la alta demanda y a la deforestación masiva que esto provocó, en la década de 1880, los alemanes inventaron el árbol artificial con plumas de ganso.

Finalmente, la cultura estadounidense impulsó a este símbolo como uno de los más consumidos entre todas las festividades del mundo. En Colombia esta influencia norteamericana ayudó a consolidar al árbol como lo conocemos hoy en día.

Un ejemplo colombiano del árbol de Navidad

Desde hace siete años, Barranquilla ha encendido las luces del árbol de Navidad más grande de todo el país en la zona de Ventana al mundo. Con una estructura de 66 metros de alto y pantallas y luces en su infraestructura, el árbol se ha convertido en un plan imperdible para las familias barranquilleras y para todos los asistentes que quieran ir a conocerlo.

“Yo creo que el árbol de la Navidad es algo icónico de la ciudad y es bueno venir con la familia para que ellos disfruten todos estos eventos a nivel familiar”, expresó el padre de familia, Iván Gallardo, para El Heraldo.

Algunos árboles de Navidad alrededor del mundo

Rockefeller Center en Nueva York

Debido a la Gran Depresión, en 1931 los neoyorquinos decidieron montar un árbol en esta zona de la ciudad, como una forma de sembrar esperanza en medio de la adversidad. Después, este se convirtió en un evento anual, que, a partir de los años 50, empezó a ser transmitido por televisión. El árbol de 2025 será un abeto noruego que estará decorado con más de 50.000 luces. Esta tradición reunirá a miles de personas el 3 de diciembre, cuando el árbol sea encendido.

Galerías Lafayette, París

El árbol de Galerías Lafayette es reconocido por adornar el lugar cada año, bajo una temática distinta. Este año el tema fue “El regalo más bonito” y su diseño estuvo a cargo de la ilustradora Jeanne Detallante. El árbol de 16 metros de altura fue encendido el 12 de noviembre y el público podrá verlo hasta enero de 2026.

Río de Janeiro, Brasil

En la Laguna Rodrigo de Freitas, en Río de Janeiro, los brasileños han convertido en costumbre la instalación de un árbol flotante de 60 metros, que es considerado como el árbol flotante más alto del mundo. Este será encendido el 6 de diciembre y se mantendrá así durante un mes.

Plaza de la Ciudad Vieja, Praga

En 1924, fue instalado el primer árbol de Navidad en la Plaza de la Ciudad Vieja y un siglo más tarde, se sigue conservando esta tradición. Cada año, el árbol suele medir entre 20 y 25 metros y es seleccionado por medio de un concurso, donde compiten aproximadamente 50 árboles de todo el país.

Trafalgar Square, Londres

Después de la Segunda Guerra Mundial, como una muestra de agradecimiento por el apoyo de su ejército, Noruega le regala un árbol de Navidad a Londres que es colocado en la Trafalgar Square. Esta costumbre que empezó en 1947 demuestra la alianza entre ambos países. El regalo suele ser un abeto noruego y sus luces son encendidas el primer jueves de cada diciembre.