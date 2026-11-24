Isabel Allende, más allá de sus publicaciones, ha construido un extenso archivo que incluye múltiples cartas y borradores de manuscritos que impulsaron su investigación académica. La Biblioteca Pública de Nueva York anunció hoy la adquisición del archivo completo de la escritora chilena. Este archivo se sumará a los de escritoras destacadas como Virginia Woolf, Joan Didion, Jhumpa Lahiri y Sor Juana Inés de la Cruz.

El archivo de Isabel Allende se incorporará a la Henry W. and Albert A. Berg Collection of English and American Literature y será presentado junto al de Vladimir Nabokov, quien también abordó temas vinculados al exilio, la migración y la identidad bicultural. Según la biblioteca, esto consolidará los esfuerzos de esta institución por documentar las tradiciones literarias de las diásporas en los Estados Unidos.

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“Isabel Allende es una potencia literaria cuya obra ha trascendido fronteras e idiomas para cautivar a lectores de todo el mundo”, dijo Brent Reidy, director Andrew W. Mellon de las Bibliotecas de Investigación. “Nos honra sumar su archivo a las colecciones de La Biblioteca Pública de Nueva York. Este tesoro documental promete ofrecer una nueva perspectiva sobre su extraordinaria vida dedicada a la escritura y nutrirá a generaciones enteras de investigación e inspiración”.

Allende aseguró que para ella es un honor que su legado se conserve entre los muros de la Biblioteca Pública de Nueva York. “Agradezco que estos archivos —el trabajo y las vivencias de toda mi vida— estén a disposición de estudiantes, investigadores y lectores interesados en explorar el rico panorama de las letras latinoamericanas en los años por venir”, dijo.

El archivo que llegó a Nueva York abarca múltiples décadas, desde 1960 hasta 2025. "El archivo ofrece una mirada sin precedentes a una de las autoras vivas más influyentes del mundo, así como a las convulsiones políticas, el activismo social y las tragedias personales que marcaron su obra. El extenso fondo incluye borradores inéditos, cuadernos de notas, correspondencia personal y profesional, y exhaustivos apuntes que documentan su proceso de investigación y su impacto literario", destacó la biblioteca.

Entre los elementos que resaltaron se encuentran: decenas de miles de cartas entre Allende y su madre, Panchita, así como con su hija, Paula, misivas que documentan los últimos años del régimen de Pinochet, cartas de condolencia enviadas por lectores de todo el mundo tras el fallecimiento de Paula; material manuscrito y mecanografiado de 28 de sus libros, incluidas anotaciones autógrafas en manuscritos de La casa de los espíritus y en el de su novela de 2025, Mi nombre es Emilia del Valle; Correspondencia profesional con editores, editoriales y traductores; primeras ediciones de las obras de Allende en más de 40 idiomas; documentos que registraron su faceta periodística y de humor de sus primeros años profesionales, documentada en las revistas Paula y Mampato; y fotografías y videos familiares, incluida una fototeca digital de 20,000 imágenes.

“Isabel Allende es una escritora cuya labor entrelaza la literatura, el feminismo, la política y la historia en obras profundamente personales, tanto para ella como para sus lectores”, mencionaron Carolyn Vega, Directora Interina de la Rayner Wing y Curadora de la Colección Berg y Paloma Celis Carbajal, Curadora para las Colecciones Latinoamericanas, Ibéricas y de Latines en EUA. “La adquisición de su archivo marca un parteaguas en la Colección Henry W. y Albert A. Berg de Literatura Inglesa y Americana, que ofrecerá una ventana única a los procesos creativos de Allende y también ampliará la noción de lo que constituye la literatura estadounidense para incluir las numerosas contribuciones de las diásporas latinoamericanas en los Estados Unidos”.

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