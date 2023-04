Argentina, España y Colombia en la selección oficial de cortos de Cannes

La 76ª edición del Festival de Cine de Cannes tendrá lugar del 16 al 27 de mayo. (Cine, Cine, Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ Foto: EFE - TERESA SUAREZ

Se trata de la producción franco-colombiana "La Perra", de Carla Melo Gampert, la hispano-francesa "Aunque es de noche", de Guillermo García López, y la hispano-argentina "Nada de todo esto", de Patricio Martínez y Francisco Cantón.

Fueron seleccionadas de entre más de 4.288 cortos visionados y optarán al premio que será anunciado en la gala final del 27 de mayo por la decisión de un jurado presidido por el cineasta húngaro Ildikó Enyedi.

También optarán por ese galardón la producción polaco-ucraniana "As it was", de Anastasia Solonevych y Damian Kocur, la noruega "Tits", de Eivind Landsvik, la franco-húngara "27", de Flóra Anna Buda, y la francesa "Le sexe de ma mère", de Francis Canitrot.

Completan la selección la indonesia "Basri & Salma in a never-Ending Comedy", de Khozy Rizal; la estadounidense "Poof", de Margaret Miller; la británica "Wild Summon", de Karni Arieli y Saul Freed", y la islandesa "Fár", de Gunnur Martinsdóttir Schlüter.

Además, la española "Trenc d'Alba", de la alumna de la ESCAC Anna Llargués, y la portuguesa "Solos", de Pedro Vargas, alumno de la FAAP, competirán en la sección La Cinef, que presenta producciones de alumnos de escuelas de cine de todo el mundo.

En total, en esta categoría hay obras de trece países de cuatro continentes, entre ellos por vez primera Marruecos, que conocerán el nombre del ganador el 25 de mayo por un jurado también presidido por Enyedi.