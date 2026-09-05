Argentina restituirá a la heredera de galerista judío un cuadro robado por los nazis

El autor de la obra es el italiano Giacomo Ceruti (1698-1767), conocido como “Il Pitocchetto”. Foto: AFP - STRINGER

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La justicia argentina ordenó la restitución a la única heredera de un galerista judío neerlandés de un cuadro robado por los nazis y hallado el año pasado en una vivienda de Mar del Plata, al sur de Buenos Aires.

“Retrato de una dama” estaba en manos de Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien fallecido en Argentina en 1978 y señalado como el ‘mago de las finanzas’ de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El juez federal Santiago Inchausti informó que “se va a ordenar la restitución del cuadro a la heredera”, siguiendo un acuerdo alcanzado entre las partes un año después de que el óleo fuera identificado en una foto de un aviso inmobiliario tras décadas de búsqueda.

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Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, habían sido imputados por encubrimiento y puestos bajo arresto domiciliario luego de que el diario neerlandés AD identificara la obra en una foto en la que el cuadro aparecía colgado sobre un sofá verde.

Pertenecía al galerista Jacques Goudstikker, cuya colección fue saqueada por la ocupación nazi en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

El autor de la obra es el italiano Giacomo Ceruti (1698-1767), conocido como “Il Pitocchetto”, y no el retratista Giuseppe Ghislandi como se informó inicialmente, indicó el gobierno argentino en un comunicado.

Acuerdo y devolución

El acuerdo establece que la pareja acepta la devolución del cuadro a la nuera y única heredera de Goudstikker, Marei von Saher, y no lo reclamará judicialmente.

“Los investigados se comprometieron fundamentalmente a la renuncia a todo derecho por sobre el cuadro que se va a restituir a la familia del galerista”, explicó a la AFP el fiscal federal Carlos Martínez.

La obra “está en buen estado de conservación y los peritajes dieron certeza de autenticidad”, agregó el funcionario.

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Otras piezas de arte secuestradas en el domicilio “no tienen valor histórico, la mayoría eran réplicas y en los casos en que eran auténticas no procedían del expolio y eran posteriores al período de la guerra por lo tanto se acordó la devolución a la familia”, dijo Martínez.

El acuerdo judicial también estableció un pago de 4,8 millones de pesos (unos 3.200 dólares) que será destinado a donación para hospitales locales.

La pintura se encuentra a resguardo de la Corte Suprema argentina y allí deberán los apoderados de Von Saher iniciar los trámites para que vuelva a la familia propietaria antes del despojo, de acuerdo a la investigación.

En un principio la defensa legal de los Kadgien había intentado argumentar que el delito había prescrito.

Sin embargo, los delitos enmarcados en el contexto de un genocidio no prescriben de acuerdo a la legislación argentina y al derecho internacional.

Miles de nazis cruzaron el Atlántico después de la guerra y muchos se escondieron en Argentina y Chile.

Posible exhibición

El cuadro puede tener un destino transitorio en Argentina para su exposición a manera de concientización.

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“La intención de la familia es que sea exhibido en Buenos Aires por lo menos un año”, dijo a la AFP Guillermo Brady, abogado de Saher.

Si bien aún no se determinó dónde y cuándo sería exhibido al público, Brady informó que “hay conversaciones con el Museo del Holocausto, con el de Bellas Artes y con el Ministerio de Relaciones Exteriores que también les interesa”.

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